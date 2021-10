Top 14. Le look de Germain, le match de Saghinadze : Twitter s'est régalé durant Lyon-Toulouse !

Lyon a mis fin à l'invincibilité du Stade Toulousain hier soir, sur le score de 25-19. Une rencontre largement commenté sur Twitter.

Comme lors de chaque grosse rencontre, les réactions se font nombreuses. Et le match entre le LOU et le Stade Toulousain hier soir ne déroge pas à la règle ! Vainqueur de Toulouse 25-19, les hommes de Mignoni ont régalé sur le terrain, notamment grâce à une défense de fer, emmené par un énorme Saghinadze. Un succès qui met fin à la série de 10 victoires consécutives du Stade Toulousain en Top 14. En face, les Toulousains n'ont rien pu faire pendant 60 minutes, avant de se réveiller trop tardivement. Un match néanmoins plaisant, qui a suscité de nombreux tweets, plus déjantés les uns que les autres. Entre polémiques et humour, on vous laisse donc découvrir ces perles rares juste ici !

Ok poussez-vous laissez-le passer !!

Beka Saghinadze a été incroyable ce soir face à Toulouse 🚜💥💥💥



Vous pensez qu'il la mérite sa bière ? 🍻#LOUST @LeLOURugby pic.twitter.com/dOYeU4qNbA — La Grande Mêlée TOP 14 (@lagrandemelee) October 17, 2021

Pensée à la maman Marchand qui voit ses deux fils s’exploser la tronche en mêlée #LOUST — Pierrot11 (@UnToulouZain) October 17, 2021

🏁 ℂ'𝕖𝕤𝕥 𝕥𝕖𝕣𝕞𝕚𝕟𝕖́. Défaite de nos Stadistes au LOU, qui s'inclinent pour la 1ère fois de la saison.



⏩ Rendez-vous face au CO, samedi prochain, pour la 8ème journée de Top 14 !#LOUST pic.twitter.com/cSXBi3lV6z — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 17, 2021

Gagner ou perdre à Lyon ce soir peu importe.



L’important est ailleurs.



Nous ne nous apercevons que maintenant que Baptiste Germain a coupé sa tresse.



On part se noyer dans l’alcool.



Rien ne sera plus jamais comme avant.#LOUST 🔴⚫️ — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) October 17, 2021

#LOUST - On vient de voir le meilleur match du début de saison non ? — Alexandre Priam (@AlexandrePriam) October 17, 2021

Il faut admettre que c’est assez incroyable de ne pas sanctionner ça. C’est à la limite de l’EDP… #LOUST https://t.co/QfOPsoYC9g — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) October 17, 2021

🤓 À tête reposée, il faudra revoir les 5 dernières minutes de ce match. Décisions arbitrales très surprenantes sur le coup … #LOUST #Top14 — Bastien Rodrigues (@BastienRodrig10) October 17, 2021

Le meilleur des frères Arnold ce soir, c'est Toby. #LOUST — David Arrieta (@arrietadavid1) October 17, 2021

On en parle de l'arbitrage maison sur les rucks ? #LOUST — Bertil LAUTH (@be_lauth) October 17, 2021

J'ai l'impression qu'il fait la passe avant de sortir en touche 🧐 #LOUST — 🏆⭐❤️ LE DOUBLÉ 🖤🛡️🏆 (@AngelusCap) October 17, 2021 Ah... C'est donc Lyon qu'on affronte la semaine prochaine ?



Bon au moins on sera fixé... #LOUST pic.twitter.com/w2Eb7X5ZJq — LePetitSudisteduSF (@Thephx8) October 17, 2021