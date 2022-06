RUGBY. Un Racing absent et le Lucu-Jalibert Show animent les réseaux pour UBB - Racing 92

Oh beh bizarre comme à Toulouse , comme à MDM comme dans tous les stades de France finalement, ça siffle aussi à Bordeaux . Merci de ne plus parler des sifflets, tout les clubs sont sur le même pied d’égalité niveau public. #UBBR92

Bon ben, les deux équipes se jaugent, on s'ennuie presque après les matchs de barrage et d'accession... #UBBR92 pic.twitter.com/0ytwNnzuwI

« Lucu / Le Garrec , y a un match dans le match … » Il faut toujours que les commentateurs ramène le rugby à XV à des individualités …c’est dingue Et ça me gonfle #UBBR92

C'est dur à dire mais le Racing ne joue pas en équipe. On dirait que les gars jouent ensemble pour la première fois. Les lancements sont foireux et ça débouche au mieux sur de l'à peu près, au pire sur du n'importe quoi #UBBR92

On rigole on rigole, mais visiblement Teddy Thomas est en interview avec le #CRC en plein match. Il ne peut donc pas être à 100% concentré sur La Défense #UBBR92

On est en demi#AllezUbb#UBBR92 pic.twitter.com/cOZvhvfM3R