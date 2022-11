Ntamack, Jalibert et manque de jeu : les réseaux sociaux critiquent la victoire de la France face au Japon !

Lorsque N'tamack récupère un ballon en catastrophe dans son en-but contre les Blacks ça finit carrément autrement... Mais bon on va encore crier au Jalibaching!! #FRAJAP #XVdeFrance

Jelonch qui court... Tête qui rentre dans la carapace, rétractation du coup, dos voûté et genoux qui remontent jusqu'aux épaules. C'est laid mais je ne m'en lasserai jamais. #FRAJAP

Bon, on va pas se mentir, les Japonais sont cramés. Mais ça marche quand même mieux quand on décide de garder les ballons ! #FRAJPN #FRAJAP

Bon je comprend le staff de @FGalthie qui persiste avec Romain Ntamack car ils préparent la coupe et garde la complémentarité avec Antoine Dupont ! Cependant il faut faire rentrer Jalibert plus tôt à chaque match vers la 55’ histoire d’apporter justement cette folie #FRAJAP

Faire rentrer Jalibert à la 60ème...Pas fan de la mentalité de ce joueur, mais là c'est à la limite de l'irrespect envers lui. Et au passage, le jeu de dépossession ça gagne mais c'est tout de même très laid. #FRAJAP

Tactiquement je ne sais pas si on peut ressortir quelque chose de ces 40min, où la volonté est clairement de ne pas prendre de risques. Mais la puissance française permet de prendre le dessus sur le jeu proche des rucks, et fait subir les japonais à chaque temps de jeu. #FRAJAP

Vraies satisfactions de ce #AutumnNationsSeries c’est Ramos, Marchand, Mauvaka, Penaud et peut être Macalou. La 2eme ligne qui flotte, et les charnières qui ne semblent pas modulables. et surtout toutes les équipes lisent maintenant notre jeu. #FRAJAP #FRAJPN @FranceRugby