Finale Top 14. Comment La Rochelle pourrait profiter d'un trou de règlement pour requalifier Levani Botia ?

Les règlements ne sont pas toujours très clairs. Ici, les règles concernant la suspension d'un joueur pourrait profiter à Levani Botia.

Le 22 mai dernier, le Stade Rochelais affrontait le Stade Toulousain lors de la finale de Champions Cup, dans une finale qui a tourné à l'avantage des hommes d'Ugo Mola (17-22). Le tournant du match a été l'expulsion de Levani Botia après un plaquage très dangereux et violent, où son épaule impacte la tête de Maxime Médard avec vitesse. La Commission de Discipline indépendante a statué le mercredi 2 juin sur une suspension du joueur pour une durée de 4 semaines. Le règlement de l'EPCR est clair, Levani Botia ne peut participer à aucune compétition durant ces 4 semaines de suspension.

Semaines ou en matchs ?

L'EPCR déclare donc : "La suspension est une interdiction générale de participer à des rencontres de rugby à XV dans tous les pays du monde. Les joueurs sont suspendus en partant du principe qu’une période d’une semaine va en général faire rater un match à un joueur. Les suspensions prennent en compte les périodes d’inactivité (telle que l’intersaison), les périodes ou le joueur est blessé ou non apte à jouer et aussi lorsque le joueur n’est pas disponible ou non sélectionné. Les suspensions doivent également prendre en compte tous les matchs hors saison qui ne sont pas considérés importants ou qui ne sont pas assez proches du début de la saison pour constituer un facteur déterminant pour la future sélection d’un joueur."

Si la sanction était prononcée en semaines, Levani Botia serait apte à jouer depuis le 19 juin, soit 4 semaines après la date de son carton rouge. Or, l'instance européenne estime que les semaines correspondent en matchs. Mais dans son règlement, il est stipulé qu'"en principe", "une période d’une semaine va en général faire rater un match à un joueur."

En général, en principe. Vous l'aurez bien compris, le règlement n'est pas si clair que ça. Si La Rochelle avait joué un barrage, le compte des 4 matchs était bien là. Or, il manque un match pour Levani Botia et il correspond à la finale de Top 14. Levani Botia serait donc suspendu 5 semaines au lieu de 4, et il semble finalement peu probable que La Rochelle puisse éventuellement profiter d'un trou peu clair dans le règlement pour requalifier son joueur en finale de Top 14. D'autant que selon nos informations, conscient que sa suspension serait très probablement effective pour la finale y compris, Levani Botia serait parti en Nouvelle-Zélande il y a quelques jours pour rejoindre la sélection fidjienne, qui disputera deux tests face aux All Blacks cet été, les 10 et 17 juillet...