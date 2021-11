ARBITRAGE. Mais au fait, l'essai de l'Argentin Mateo Carreras était-il vraiment valable ?

Lors du premier match de la tournée des Bleus, les Argentins ont inscrit un essai en fin de rencontre, pour le moins litigieux. Explication.

Samedi soir, les Bleus sont venus à bout d'une équipe d'Argentine combattante, dans un match très engagé (29-20). Une première victoire qui met en confiance l'équipe de France, avant son prochain match ce week-end, face à la Géorgie. Si les coéquipiers de Dupont ont pris leur large en fin de match grâce à un essai de Mauvaka (26-13), ils auraient néanmoins pu se faire rattraper, après l'essai en toute fin de match de l'ailier Mateo Carreras. Une réalisation qui a fait beaucoup réagir, tant l'arrière Boffelli semble commettre un en-avant. Explication.

Reposons le contexte. Nous sommes à la 78ème minute de jeu, et nos Bleus mènent assez largement 26-13. Les réalisations de Flament et de Mauvaka permettent au XV de France de gérer tranquillement cette fin de match, sans avoir besoin de produire du jeu. Sauf qu'à ce moment-là, l'arrière Boffelli allume une chandelle juste devant nos 22 mètres. Jaminet est en-dessous, mais le joueur d'Édimbourg est le premier au ballon. Il tend sa main gauche, qui semble touchée la balle, avant de rebondir sur la tête du Perpignanais. Le ballon semble ensuite partir vers l'avant, mais l'arbitre ne bronche pas. Carreras en profite donc pour s'en saisir, et aller marquer l'essai de l'espoir, puisqu'il ramène les Argentins à seulement 6 points de la France. Alors, en-avant ou pas ?

La seule question à laquelle le TMO doit répondre ici est : "Boffelli touche-t-il le ballon avant de toucher la tête de Jaminet ?". Si la réponse est oui, il y a donc en-avant de l'Argentine et donc pas essai. Mais si la réponse est non, alors l'essai de Carreras est bien valable. Le principal problème ici est que les arbitres se sont empressés de répondre qu'il n'y avait pas d'image claire et évidente démontrant que Boffelli touche le ballon. Or, sur cette image, on voit pourtant bien que ce dernier l'effleure avant qu'il ne touche la tête de Jaminet, qui avait un bon timing. Une analyse image par image aurait pu aider largement le TMO à prendre une décision plus précise, et donc de refuser l'essai pour en-avant.

Cette décision, bien qu'elle semble érronée, ne changera rien à l'issue du match, puisque le XV de France a remporté ce match, après une dernière pénalité de Jaminet.