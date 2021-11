VIDÉO. Équipe de France. Revivez tous les essais du match France-Argentine !

Que ça fait du bien de revoir un stade plein pour un match du XV de France ! Une sensation qui fait plaisir, d'autant plus lorsque l'équipe de France l'emporte. Ce soir, les Bleus se sont imposés dans un match tendu, marqué par beaucoup d'échauffourées en première période. La seconde a été bien plus prolifique en termes d'essais, avec pas moins de 3 réalisations. On vous fait donc revivre toutes les réalisations de cette rencontre, remportée par le XV de France 29-20.

VIDÉO. Les FRISSONS de la Marseillaise a capella du Stade de France !

Tout avait mal commencé pour nos Bleus, qui ont encaissé le premier essai du match, après que Matthieu Jalibert se soit fait contrer sur son renvoi.

VIDEO. Autumn Nations Series. Jalibert contré ! La France encaisse un essai gag face à l'Argentine !

Le XV de France a néanmoins réagi en seconde période, avec le premier essai international, pour son premier match, du Toulousain Thibaud Flament.

From Loughborough University fifths to a try on his @FranceRugby debut🙌



What a night for @Thibaud_Flament🔥



Watch the #AutumnNationsSeries - live in the UK on @primevideosport🇬🇧#FRAvARG pic.twitter.com/3IE6D5FTBb