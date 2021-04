ARBITRAGE. La faute castraise sur une pénalité jouée à la main que personne ne connaissait [VIDÉO]

Ce week-end, un cas arbitrage a fait sursauter notre arbitre Dédépuildébut sur le match Castres vs Toulouse. Une faute sur une pénalité jouée à la main.

Ce week-end, le derby entre Castres et Toulouse a été remporté par les Tarnais. Après un match où les fautes et les temps d'arrêts se sont enchaînés, se sont finalement les coéquipiers de Rory Kockott qui terminent en tête sur le score de 26 à 24. Pourtant, la jeunesse du Stade Toulousain a fait trembler ses adversaires dans les 20 dernières minutes.

Mais une faute nous a tapé dans l'œil. Nous sommes à la 59e minute et Castres se retrouve à 5 mètres de la ligne d'en-but toulousaine. Nous avions fait un focus sur ces choix qui réussissent à Castres depuis le début de la saison. Ils décident de jouer la pénalité à la main, comme ils ont l'habitude de faire.

Top 14. Plein de roublardise, le CO a t-il signé la fin des pénaltouches ?Mais tout ne se passe pas comme prévu. Tout d'abord, on voit les joueurs castrais se lier avant de jouer la pénalité (en poussant légèrement le ballon à la main). Les Castrais feintent un départ et Joe Tekori monte récupérer le ballon. L'arbitre siffle et donne une pénalité au Stade Toulousain. Pourquoi ?

On pourrait penser qu'il s'agit de la "charge de cavalerie" qui par définition est "une forme d'attaque interdite, qui se produit en général près de la ligne de but après que l'équipe attaquante bénéficie d'une pénalité ou d'un coup franc. Au signal du botteur, des joueurs forment une ligne, prennent de l'élan et chargent". Mais ici, les joueurs castrais ont bien le droit de se lier avant dans l'axe. Cette charge de cavalerie concerne plus souvent le jeu courant, où l'on peut voir plusieurs joueurs former une ligne en face de la défense et attaquer. Le passeur choisit ensuite un des joueurs de cette ligne.

Mais la vraie raison est donnée par Monsieur Chalon : "Vous feintez". En effet, Wilfrid Houpkatin feinte de jouer le ballon avec son pied, il feinte donc la remise en jeu. Cette action fait croire à la défense qu'elle peut monter et donc avoir une pénalité contre cette dernière pour hors-jeu. On pourrait penser que Monsieur Chalon se base sur une règle concernant les rucks : "Agir de manière à faire croire à leurs adversaires que le ruck est terminé alors que ce n'est pas le cas". Plusieurs fois dans le passé, nous avons tous eu affaire à des demis de mêlée qui feintaient la passe en tapant les mains au sol, afin de faire monter la défense et obtenir une pénalité de hors-jeu. Mais ce n'est pas le cas ici, même si l'esprit de cette règle est prise en compte. Il s'agit plutôt des règles concernant le jeu déloyal, règle 9.27 : "Un joueur ne doit rien faire qui soit contraire à l'esprit sportif". Feinter est donc contraire à l'esprit sportif et la sanction est une pénalité pour l'adversaire. Bien évidemment, la feinte de passe est autorisée.

Esprit de la Règle nous interpelle également sur la règle 20.5 : "Une pénalité ou un coup franc doit être botté sans délai". Comme il l'affirme justement, la sanction est une mêlée ordonnée et cette sanction semble correspondre plus justement.