QUIZ. Peux-tu citer les derniers vainqueurs de l'Australie sur ses terres avec le XV de France ?

La dernière victoire du XV de France en Australie, face aux Wallabies, date du 30 juin 1990. Sauras-tu retrouver les joueurs du XV de départ tricolore ?

Les Bleus de Fabien Galthié ont échoué d'un fil. D'une victoire historique, le XV de France est rapidement passé à une défaite 23 à 21 face à l'Australie. Historique ? Oui, car la France n'a plus battu les Wallabies sur leurs terres depuis 1990... Soit 31 ans ! Après deux défaites à Sydney (9-21) puis Brisbane (31-48), l'équipe nationale avait arraché un joli succès sur le score de 28 à 19 face à Lynagh, Campese et compagnie.

Alors avant le deuxième test prévu ce mardi, pourquoi ne pas tenter votre chance à notre quiz, en essayant de nommer les quinze joueurs titulaires dans les rangs tricolores pour cette rencontre ? Allez, on vous aide avec les noms des deux joueurs entrés en jeu : Jean Condom et Jean-Baptiste Lafond.

u as 100 % de bonnes réponses : tu as joué ce match.

Tu as entre 75 et 99 % de bonnes réponses : tu as largement mérité de partir en vacances. Bon, avec le COVID, ce sera à Canet-en-Roussillon plutôt qu'à New York...

Tu as entre 49 et 74 % de bonnes réponses : tu as aussi mérité de partir en vacances, pas de panique. Mais tu seras obligé de manger une glace au parfum le plus infâme qui soit : bonbon Schtroumpfs (merci Google pour l'orthographe).

Tu as entre 25 et 48 % de bonnes réponses : tu es né en 1990, et cette équipe, ce n'est pas du tout ta génération...

Tu as moins de 25 % de bonnes réponses : tu es fan de XIII et tu ne crois pas qu'une victoire de la France sur l'Australie soit possible (bon, on a vérifié et le dernier succès remonte à 1978).