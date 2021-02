Zoom sur le protocole commotion : que dit la règle ?

Le flou règne autour du protocole commotion de Jonathan Sexton. Quelques explications sont de mises.

Le cas Jonathan Sexton fait débat dans le monde du rugby mais notamment en France, prochain adversaire des Bleus ce dimanche à 16 heures. Sexton, 35 ans, a subi une énième commotion lors du match face au Pays de Galles. À la 70e, il reçoit un coup de genou en tombant après un plaquage. Les soigneurs rentrent sur le terrain pour évaluer son cas. Le staff préfère le faire sortir. Cependant, personne n'a rien compris à la suite des évènements lorsque le joueur a déclaré souhaiter jouer contre la France ce week-end, soit 7 jours après sa sortie sur commotion.

La règle 3

La règle 3.24 concernant le "remplacement définitif" permet la protection du joueur en cas de commotion ou suspicion de commotion. Pour rappel, une suspicion exprime le "fait de supposer, à partir de quelques indices" une chose. Cette règle stipule que "si, à n’importe quel moment d’un match, un joueur souffre d’une commotion cérébrale ou est suspecté d’avoir subi une commotion cérébrale, ce joueur doit immédiatement et définitivement quitter l’aire de jeu. Il s’agit de la procédure dite 'Détection et Sortie du joueur'." Ce fut le cas de Jonathan Sexton, changement demandé par le staff médical et non l'arbitre.

L'autre règle 3.27 pose le cadre du protocole HIA (Head Injury Assessment, anciennement PSCA), ou de retour au jeu, qui demande au joueur de quitter le terrain afin de suivre des examens médicaux. Ce joueur est "temporairement remplacé (même si tous les remplaçants ont déjà été utilisés). Le jeu ne peut pas reprendre avant que le joueur devant se soumettre à une HIA n’ait été temporairement remplacé. Si le joueur n’est pas disponible pour revenir sur le champ de jeu approprié les 12 minutes (de temps de jeu réel) qui suivent sa sortie, le remplacement devient définitif". En août 2019, World Rugby a publié un amendement visant à améliorer ce protocole commotion qui se déroule en plusieurs étapes. Le premier changement est le temps que le joueur a pour revenir sur le terrain, passant de 12 à 10 minutes.

Le cas Sexton

Sexton a-t-il subi un protocole après sa commotion ? Et par qui ? On pourrait se dire que si c'est le staff irlandais qui a soumis le protocole, le résultat peut être faussé. Mais ils restent tout de même médecins. Y a-t-il un protocole World Rugby ? Soumis par des médecins indépendants ? Tout d'abord, le protocole de retour au jeu, HIA, se déroule en 3 étapes comme le souligne Esprit de la Règle sur Twitter : "Le protocole HIA est en trois étapes, quels que soient les résultats de chaque étape. HIA1 = le joueur quitte le terrain (définitivement et sans évaluation si la commotion est évidente). HIA2 = examen dans les 3 heures après le match. HIA3 = examen entre 36 et 48 heures."

Or, le protocole HIA n'empêche pas de rejouer rapidement, mais permet plutôt de revenir sur le terrain rapidement. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et Sexton m'en excusera. Si le joueur satisfait aux 3 étapes du protocole HIA, il peut revenir au jeu. S'il n'y satisfait pas, il devra suivre le protocole de retour au jeu qui demande minimum 6 jours de repos à compter de la suspicion de commotion. Si une commotion est détectée, le joueur doit suivre l'entièreté du protocole de retour au jeu, donc un repos de 6 jours minimum avant de rechausser les crampons.

HIA-1 de Sexton

70e minute, Sexton sort sur commotion car elle est évidente. Le staff médical peut s'en rendre compte avec les images, mais surtout les quelques questions posées au joueur. La sortie définitive sur commotion est déjà actée.

HIA-2 de Sexton

Dans les 3 heures qui suivent le match, des examens médicaux plus poussés sont administrés au joueur. Les résultats ne sont pas rendus public et c'est ce qu'on appelle le secret médical, n'en déplaise à certains. Jonathan Sexton aurait très bien pu satisfaire à cette deuxième étape. Mais il en reste encore une. Si tout est bon lors du HIA-2, rien ne le dispense de passer le HIA-3. Mais les nouvelles sont rassurantes, d'où la déclaration de Sexton qui espère s'entraîner cette semaine pour jouer contre le XV de France.

HIA-3 de Sexton

La dernière étape du protocole se déroule après deux nuits de sommeil, soit 36 ou 48 heures après la commotion. Cette dernière étape est la "conclusion" de ce protocole de retour au jeu. Si le protocole HIA-3 conclut qu'il n'y a pas eu de commotions, alors Sexton peut retourner s'entraîner et jouer.

Nous ne sommes pas tous diplômés de neurologie et le cas Sexton est traité par des médecins diplômés. Cependant, on peut se demander si l'historique du joueur est pris en compte mais encore une fois, on se trompe. Les antécédents sont comptés sur l'année N-1, règle qui peut sembler légère quand on connaît les dégâts sur le long terme des commotions à répétitions. Le protocole HIA sert à détecter une commotion et il est possible que Jonathan Sexton n'a finalement pas subi de commotion, ou très légère, d'où les résultats positifs aux différents examens médicaux. En somme, on peut tomber mille fois à cause du verglas et une fois à cause de nos chaussures. Mais ce ne sont pas les chaussures les fautives.

