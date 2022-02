XV de France. Villière et Penaud ont-ils tué la concurrence à l’aile ?

Tous deux auteurs d'un match excellent face à l'Irlande, Damian Penaud et Gabin Villière semblent aujourd'hui les titulaires indiscutables à l'aile.

Bien avant la rencontre de samedi face au XV du Trèfle, Villière et Penaud étaient déjà considérés comme les titulaires au poste. Redoutables en attaque, mais également efficaces en défense, les deux hommes ont été deux des meilleurs Français sur la pelouse du Stade de France ce week-end. Gabin Villière tout d'abord, que beaucoup considèrent comme LE véritable homme de ce match, n'a cessé de marquer les visiteurs, grâce à des plaquages et des percussions dont lui seul à le secret. Auteur de deux ballons récupérés dans les rucks, le Toulonnais a clairement pris le dessus sur son vis-à-vis du jour, Andrew Conway. Quant à Damian Penaud, il s'est surtout illustré offensivement, avec deux actions de classe mondiale qui ont amené du danger dans la défense irlandaise. Un match dans la lignée de celui qu'ils avaient réalisé contre l'Italie une semaine plus tôt. Suffisant pour tuer la concurrence à l'aile ?

Vous connaissez l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Et bien pour le coup, on peut également dire qu'on ne change pas des joueurs qui marquent ! Car entre Damian Penaud (14 essais en 30 sélections, meilleur marqueur du groupe France en ce moment), et Gabin Villière (6 essais en seulement 10 sélections) nos ailiers sont pour le moins prolifiques ! Mais au-delà des chiffres, les deux joueurs déséquilibrent sans arrêt les défenses adverses, de par leur vitesse et leurs courses chaloupées. Des actions qui amènent bien souvent des essais. De plus, Villière et Penaud (qui s'est sensiblement amélioré dans ce domaine) ont également de grosses qualités défensives. Notamment le joueur du RCT, qui, après son match face à l'Irlande, s'est fait renommer par quelques supporters "ministre de la Défense". Un surnom qui en dit long, pour ce joueur qui n'hésite pas à mettre la tête là où certains ne mettraient pas les mains. Quant à Penaud, il n'hésite pas à s'y filer en défense, même s'il semble bien moins à l'aise que son compère. La pression qu'il met sous les renvois est souvent bénéfique, et l'on remarque beaucoup moins d'erreurs défensives qu'auparavant. De plus, ses montées défensives inversées gênent bien souvent les attaques adverses, qui doivent se résigner à jouer autour du 10.

Si d'un côté, les deux ailiers du XV de France semblent intouchables en ce moment, il faut tout de même rappeler que d'autres tapent à la porte du XV de France. C'est notamment le cas de Teddy Thomas (28 sélections, 15 essais), qui, sans ses nombreuses blessures, serait certainement le numéro 3 au poste. Mais comme nous venons de le souligner, le joueur du Racing 92 est trop inconstant, du fait de ses nombreus pépins physiques qui l'empêchent d'enchaîner au plus haut niveau. En témoigne son bon début d'année 2022 avec le Racing, qui fut freiné par une blessure à la jambe. De plus, ses lacunes défensives le placent derrière Penaud et Villière, même si l'ancien Biarrot montre quelques améliorations ces derniers temps. Espérons pour lui que son corps le laissera tranquille, et qu'il pourra de nouveau éclabousser les terrains de son talent.

VIDÉO. Champions Cup. Teddy Thomas en grande forme avec le Racing juste avant le tournoi !Enfin, les cas de Matthis Lebel (1 sélection, 0 essai) et de Donovan Taofifenua (0 sélection) sont assez similaires : tous deux titulaires dans leur club, ces jeunes joueurs semblent à l'heure actuelle bien en-dessous de leurs concurrents directs en équipe de France. Pas d'inquiétude en revanche pour Lebel et Taofifenua, qui auront certainement leurs chances dans les prochains mois, d'autant que leur marge de progression est énorme. Ces derniers sont l'avenir à ce poste, même si Penaud, Villière et Thomas sont également assez jeunes (respectivement 25, 26 et 28 ans).

