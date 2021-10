XV de France. Matthis Lebel, l'ascension éclair du prodige toulousain !

À 22 ans, le Toulousain Matthis Lebel a été appelé pour préparer la tournée d'automne. Une récompense méritée, pour celui qui ne cesse d'impressionner.

Si Matthis Lebel n'a encore que 22 ans, son palmarès a déjà de quoi faire des envieux. L'ancien joueur du Lombez Samatan Club possède à son actif deux Brennus, une coupe d'Europe, et deux titres de champion du monde des moins de 20 ans. Rien que ça ! Arrivé au Stade Toulousain en 2014, Lebel a réussi à gravir tous les obstacles qui se trouvaient devant lui, avant d'intégrer le groupe pro de Toulouse. Sa vitesse de pointe et ses appuis déroutants ont fait de lui l'une des principales attractions de notre championnat (demandez à l'ancien joueur du Munster Hanrahan), lui permettant d'inscrire 23 essais toutes compétitions confondues avec le club de la Ville Rose.

Lombez-Samatan, patience et détermination : le parcours de Matthis Lebel [VIDÉO]

Des qualités qui ont donc tapé dans l'œil du staff du XV de France, qui a décidé de le convoquer pour préparer cette tournée d'automne. Déjà appelé par Fabien Galthié en novembre 2020 dans un groupe de 31 joueurs, il n'avait cependant pas été retenu pour affronter l'Italie. C'est donc une nouvelle chance qui se présente pour l'ailier du Stade Toulousain, qui devra faire face à une concurrence féroce au poste. Car en effet, et même si Gabin Villière a déclaré forfait, Penaud, Rattez ou encore Taofifenua peuvent prétendre à une place de titulaire.

XV de France. Gabin Villière blessé et remplacé par Vincent Rattez pour les tests de novembre

Une place à prendre

Comme nous l'avons dit juste au-dessus, Gabin Villière a dû laisser sa place. Une absence qui peut permettre à Lebel de s'imposer ! Car si Damian Penaud semble aujourd'hui être un titulaire indiscutable sur l'aile droite, la blessure du Toulonnais, ainsi que le retour trop tardif de Teddy Thomas permettent de rebattre les cartes au poste d'ailier gauche. Déjà capé, le Montpelliérain Vincent Rattez a l'avantage d'avoir plus d'expérience au niveau international que Tao et Lebel. En revanche, la fougue et la vitesse des deux jeunes joueurs pourraient convaincre le staff des Bleus. À voir également si Galthié ne décide pas de déplacer Fickou sur une aile, comme il a déjà pu le faire par le passé. Si Lebel peut également occuper le poste d'arrière, il est en revanche très peu probable qu'il soit utilisé dans cette position, au vu des joueurs postulant en 15 (Ramos, Jaminet, Dulin, Buros).

Le match face à la Géorgie, une occasion rêvée ?

Lors de cette tournée, nos Bleus affronteront en premier lieu l'Argentine le 6 novembre, avant de croiser le fer avec la Géorgie le 14. Deux matchs qu'il ne faudra pas galvauder, avant de terminer en beauté cette tournée par le match que nous attendons tous, face à la Nouvelle-Zélande. Et au vu de ces trois rencontres, le match face à la Géorgie serait l'occasion parfaite d'essayer le jeune ailier en tant que titulaire. Car même s'il ne faut (surtout) pas sous-estimer la Géorgie, cette nation semble tout de même la plus faible des trois. Le sélectionneur Galthié pourra donc essayer de nouvelles choses durant ce match, et notamment aligner des joueurs comme Matthis Lebel.

En attendant cela, le Toulousain peut d'ores et déjà se féliciter du chemin qu'il a parcouru, et qui l'a mené aux portes du XV de France.