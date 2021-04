Lombez-Samatan, patience et détermination : le parcours de Matthis Lebel [VIDÉO]

À 22 ans, l'ailier du Stade Toulousain sait le chemin qu'il reste à parcourir. Il sait également d'où il vient et le travail déjà accompli.

Depuis quelques mois, Matthis Lebel ne cesse d'impressionner sur son aile du Stade Toulousain. On se rappelle ses premières apparitions sous le maillot des professionnels, lui qui avait été champion du monde U20 avec son ami d'enfance Romain Ntamack. Ce dimanche soir, sur Stade 2, Lebel revient sur son premier souvenir avec un ballon de rugby, "dans la boue". Son père était joueur à Auch, dans le Gers, et a inculqué à son fils l'amour du ballon ovale. Repéré par Emile Ntamack, il migre vers Toulouse pour continuer son évolution à haut niveau.

Matthis Lebel se remémore également ses débuts autour de grands joueurs comme Yoann Huget, Maxime Médard ou même Cheslin Kolbe : "ils savaient qu'il y avait des jeunes qui poussaient, ils étaient ancrés à leur place et il ne fallait pas trop les chagriner dans leurs couloirs". Pendant que ses amis Champions du monde débutaient à haut niveau, Lebel devait prendre son mal en patience pour faire ses premières apparitions. Lui qui ne voulait pas "être prêt à tout et à manquer de respect pour pouvoir jouer". À 22 ans, Matthis Lebel continue d'impressionner et beaucoup demandent une sélection. Mais comme toute sa carrière, chaque chose en son temps et nul doute que Fabien Galthié et le staff du XV de France le gardent à l'œil. Tout comme les autres ailiers du championnat.