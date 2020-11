XV de France - Une nouvelle liste dévoilée pour préparer le match contre l'Ecosse

Fabien Galthié a dévoilé une nouvelle liste de 31 joueurs pour préparer le match face à l’Ecosse de la Coupe d’Automne des Nations.

Conséquence de l'annulation du match entre le XV de France et les Fidji ce dimanche, le staff a dévoilé une nouvelle liste de joueurs pour préparer la rencontre face à l'Ecosse. Dans son communiqué, la FFR précise que la liste des 31 joueurs initialement annoncée le jeudi 12 novembre pour préparer le match face à l’Écosse est annulée et remplacée par celle nouvelle liste. Un nouveau groupe de 31 joueurs sera communiqué le jeudi 19 novembre en vue de la préparation du match face à l’Italie. On remarque que le Clermontois Aliverti Raka a été conservé à l'instar de Jelonch, Aldegheri, Baubigny, Cazeaux, Geraci, Delbouis, Thomas, Villière, Jalibert et Woki. On constate également que des éléments comme Dupont et Ntamack vont enchaîner un troisième match cet automne et ne seront plus disponibles pour la suite la Coupe d’Automne des Nations.