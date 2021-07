XV de France. Une minute du match de rêve de Cameron Woki ? C'est un délice [VIDÉO]

Le jeune troisième ligne aile français a marqué les esprits lors de la dernière rencontre face à l'Australie. Revivez ses plus belle actions.

Si les esprits sont tournés vers le troisième et dernier test-match des Bleus qui aura lieu ce samedi midi, on peut tout de même apprécier la dernière rencontre et les prestations de certains joueurs. On a pu voir tous les bons plaquages (pour ne pas dire tampons) de Jonathan Danty face à l'Australie. Le centre qui évoluera à La Rochelle, sera associé à Levani Botia. On peut déjà imaginer les dégâts défensifs des deux joueurs.

Mais un autre joueur a fait forte impression. Il s'agit de Cameron Woki, 22 ans. Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles n'est plus un inconnu dans le paysage rugbystique français. Avec ses 6 sélections, il vient de marquer les Australiens au fer rouge lors de la dernière rencontre. Impérial en touche, il a également été très actif balle en main avec plusieurs courses de soutiens. Mais faire une course de soutien est déjà gage de qualité, la bonifier en ne laissant pas le ballon s'enterrer est encore plus impressionnant. Dans cette compilation d'une minute, on retrouve les actions phares du troisième ligne aile français qui débutera une nouvelle fois le match avec le numéro 6 dans le dos.