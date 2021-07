VIDEO. Jonathan Danty distribue les timbres face aux Wallabies et marque des points

Le centre du Stade Rochelais Jonathan Danty a été un des meilleurs Tricolores sur le pré mardi face au Wallabies avec un énorme match en défense.

VIDEO. Solide en défense, décisif en attaque, le gros match de Jonathan Danty face aux WallabiesOn avait quitté Jonathan Danty sur un match très solide face aux Wallabies la semaine dernière. On l'a retrouvé tout aussi impressionnant, si ce n'est plus en défense, ce mardi lors du deuxième test des Bleus en Australie. Le néo-Rochelais a été ô combien précieux en défense pour endiguer les vagues offensives des Green and gold. Il n'a jamais semblé être dépassé par ses adversaires, ce qui a donné de la confiance au rideau défensive tricolore. On l'a vu coller quelques gros timbres aux coéquipiers de Hooper, sauver le XV de France sur des situations chaudes et allez au charbon pour gratter des ballons.



S'il a peu porté le cuir en attaque, l'ancien joueur du Stade Français a clairement marqué des points en vue de la Coupe du monde. De là à remettre en cause la place des titulaires Virimi Vakatawa et Gaël Fickou, c'est encore trop tôt pour le dire. Sans doute a-t-il besoin de plus de temps de jeu avec les Bleus pour montrer toute sa palette de joueur. Pas sûr cependant qu'il en ait l'occasion d'ici au Mondial 2023. Le sélectionneur lui redonnera sans doute sa chance en sortie de banc. Ce sera alors à lui de répondre présent comme il l'a fait lors de ces deux tests en Australie. Dès lors tout sera possible pour France 2023. XV de France. 25 plaquages pour Vincent, 61 pour la 3e ligne, les stats hallucinantes des Bleus en défense