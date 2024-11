XV de France. Un Tricolore et un Springbok, ces finisseurs redoutables qui inspirent Bielle-Biarrey

Louis Bielle-Biarrey s'inspire de Damian Penaud et admire aussi le jeu explosif de Cheslin Kolbe. Entre précision et audace, l’ailier français dévoile ses sources d’inspiration et ses ambitions.

XV de France. Et si la star de la tournée c'était Louis Bielle-Biarrey et pas Antoine Dupont ?Louis Bielle-Biarrey, l’un des jeunes talents les plus prometteurs du XV de France, ne cache pas ses inspirations. S’il cherche à suivre les pas de Damian Penaud, il avoue aussi garder un œil attentif sur les performances de Cheslin Kolbe, l'ailier électrique des Springboks. Dans une interview pour L’Équipe, l’ailier bordelais s’est confié sur son admiration pour ses deux modèles, et ce qui les rend si uniques. Damian Penaud, un modèle pour les finisseurs Pour Bielle-Biarrey, Damian Penaud est l’ailier finisseur par excellence. "J’essaie de prendre exemple sur lui", confie-t-il, admirant son placement toujours impeccable et son instinct du timing. Avec 36 essais en 53 sélections, Penaud fait souvent la différence à des moments cruciaux. "On dit toujours qu’il a le bon rebond, mais ce n’est pas possible que ça ne soit que de la chance", ajoute le jeune joueur, impressionné par cette capacité presque surnaturelle de son coéquipier à être au bon endroit au bon moment. Là où Penaud se distingue aussi, c’est par sa sérénité. Pour Bielle-Biarrey, c’est une vraie qualité : "Il n’est vraiment pas stressé. Il ne se fait pas de nœuds au cerveau." Un relâchement apparent qui ne l’empêche pas de perforer les défenses, comme il le prouve régulièrement en club avec l'UBB ou sous le maillot bleu. Un œil sur Kolbe, le maestro sud-africain Outre Penaud, Bielle-Biarrey avoue suivre avec attention les matchs de Cheslin Kolbe, le Springbok au style explosif. "Il a cette capacité à éliminer un défenseur dans une cabine téléphonique", explique-t-il, fasciné par l’agilité et la vitesse de Kolbe, qui peut en un éclair transformer une situation banale en occasion d’essai. Cette faculté d’élimination est une arme redoutable que Bielle-Biarrey aspire à intégrer dans son propre jeu. Bien qu'il ne cherche pas à copier ses modèles, Bielle-Biarrey ne manque jamais une occasion de s’en inspirer. "J’essaie toujours d’observer les autres pour m’inspirer et l’intégrer à mon jeu", assure le jeune ailier. Au fil des rencontres, Bielle-Biarrey se construit une palette unique, entre placement précis et gestes imprévisibles. Dans un XV de France en constante évolution, ce profil pourrait devenir un atout essentiel. Si l'avenir semble déjà sourire à Bielle-Biarrey, il y a fort à parier que ces deux inspirations – Penaud et Kolbe – joueront un rôle clé dans son ascension.