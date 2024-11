XV de France. Et si la star de la tournée c'était Louis Bielle-Biarrey et pas Antoine Dupont ?

Bielle-Biarrey en pleine lumière ! L'ailier de l'UBB, plus mûr et affûté que jamais, incarne la jeunesse conquérante du XV de France. Et si cette tournée d'automne marquait son véritable envol en Bleu ?

La tournée de novembre s'annonce très excitante pour le XV de France. Nouveaux joueurs, adversaires des prestiges, retour de Dupont, tous les ingrédients sont réunis pour que ces tests soient spectaculaires. A l'orée de la première rencontre face au Japon une question se pose : et si l'homme à suivre côté tricolore n’était pas Antoine Dupont, mais bien Louis Bielle-Biarrey ? En pleine forme avec l'UBB, l’ailier de 21 ans pourrait bien affoler les compteurs, offrant une précieuse solution offensive aux Bleus.

RUGBY. UBB. Louis Bielle-Biarrey affole les défenses du Top 14, Galthié s'en frotte les mains

Une menace offensive grandissante

Louis Bielle-Biarrey impressionne depuis le début de la saison de Top 14. Son aisance à dynamiter les défenses du Top 14 n’a échappé ni aux supporters ni aux observateurs. Le jeune talent se distingue par une vitesse et une polyvalence redoutables, éléments essentiels dans le rugby moderne, où les bancs en 6-2, voire parfois en 7-1, nécessitent des joueurs capables de couvrir plusieurs postes.

"Je dois essayer de développer d’autres qualités," confie-t-il à L'Équipe cette semaine, rappelant sa volonté de devenir aussi performant à l’aile qu’à l’arrière. Une ambition qui réjouit Fabien Galthié et son staff, en quête de profils aussi polyvalents.

Une maturité qui force le respect

À seulement 21 ans, Bielle-Biarrey montre une maturité surprenante. Conscient de l’attention accrue qu’il suscite, il se sait attendu. "Quand on débute, on surprend, mais avec l’expérience, c’est plus dur de faire des différences," admet-il.

TOP 14. Le crack bordelais Louis Bielle-Biarrey ''dans la continuité des Antoine Dupont, Romain Ntamack''Sa volonté de rester imprévisible et de se réinventer en permanence est une qualité rare qui pourrait lui permettre de s’inscrire dans la durée au plus haut niveau. "Le challenge est excitant," ajoute-t-il avec l’assurance d’un joueur qui en veut toujours plus.

Des statistiques impressionnantes

La star montante du rugby français n’est pas qu’un phénomène de hype : ses statistiques parlent pour lui. Depuis le coup d'envoi du Top 14, il est l’un des meilleurs marqueurs et contribue largement aux succès bordelais. Ses performances ne se limitent pas aux essais, même si l’ailier concède que cela peut être frustrant de ne pas marquer. "Un essai ou une passe décisive, c’est pareil pour moi. Ce qui compte, c’est d’être important pour l’équipe et de savoir sentir les coups."

Après une année marquée par la Coupe du Monde et le Tournoi des 6 Nations, Bielle-Biarrey a changé de statut. "Il s’est passé beaucoup de choses pour moi depuis un an. Mon statut a effectivement peut-être évolué," reconnaît-il. Mais ce succès ne lui a pas tourné la tête. Malgré sa jeune expérience, il montre déjà une vision du jeu et un calme précieux, des qualités qui en font un leader en devenir.

RUGBY. Dans tous les bons coups, Louis Bielle-Biarrey explose les statistiques pour le premier match de Top 14Malgré le retour de Dupont, Galthié pourrait voir en Bielle-Biarrey un atout de choix pour dynamiter l’attaque tricolore. Sa capacité à se fondre dans le collectif tout en prenant des initiatives offre une flexibilité bienvenue. Sa fraîcheur et son explosivité en font un profil idéal pour surprendre les défenses adverses. En somme, Bielle-Biarrey est bien plus qu’un jeune talent. Si la tournée de novembre lui permet de continuer sur cette lancée, il pourrait devenir un incontournable du XV de France et prouver que l’avenir des Bleus s’écrit avec lui.