TOP 14. Le crack bordelais Louis Bielle-Biarrey ''dans la continuité des Antoine Dupont, Romain Ntamack''

Après un match maîtrisé face à Toulouse, Louis Bielle-Biarrey a été encensé par Yannick Bru. Son manager le voit déjà dans la lignée des plus grands, à l'image de Dupont ou Ntamack.

Dimanche dernier, Bordeaux a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse du Stade Toulousain (12-16). Un succès qui porte notamment la marque de Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de 20 ans a une nouvelle fois impressionné par sa polyvalence et son explosivité.

Inscrivant notamment un essai dans le premier acte. Interrogé après la rencontre par Canal +, le manager girondin Yannick Bru n’a pas tari d’éloges sur son jeune joueur. « Pour nous, il représente vraiment le prototype de joueurs qu’on a envie d’avoir chez nous. »

Pour Bru, pas de doute : Bielle-Biarrey fait partie de cette génération dorée du rugby français, celle des Antoine Dupont et Romain Ntamack. « Je pense qu’il est dans la continuité des Antoine Dupont, Romain Ntamack… Ce sont des joueurs qui ont envie de réussir, qui veulent gagner, qui veulent tout le temps s’inviter à la table des meilleurs. »

Si cette comparaison peut surprendre certains, elle ne doit rien au hasard. À l’image de ses coéquipiers en Bleu, Bielle-Biarrey impressionne par son envie de se surpasser. Un état d’esprit que Yannick Bru résume ainsi : « Il domine physiquement parce qu’il va très vite. Il est super complet, je pense qu’il pourrait s’épanouir dans n’importe quel club dans le monde. En tout cas dans les plus grands. »

De son côté, l’ailier bordelais ne cache pas ses ambitions, mais reste lucide sur les domaines où il doit encore progresser. Dans un entretien à Midi Olympique, il revient notamment sur son travail pour améliorer son jeu hors de son aile : « Je le faisais déjà un petit peu la saison dernière mais ça fait partie des choses que je veux encore améliorer. »

Louis Bielle-Biarrey sait qu’il doit sans cesse chercher à s’améliorer s’il veut conserver sa place à l’UBB et prétendre à l’équipe de France. « Je veux me renforcer sur les bases du poste d’ailier et d’arrière, que ce soit sur les duels offensifs et défensifs mais aussi aériens. »

Une chose est sûre, l’avenir s’annonce radieux pour ce jeune talent, déjà perçu comme l’un des futurs grands du rugby mondial. « On est très heureux de l’avoir ici et j’espère qu’on va le garder longtemps », confie Bru.