XV de France - Un quart des téléspectateurs étaient devant le match des Bleus

La victoire du XV de France face à l'Ecosse ce dimanche a attiré 4,2 millions de téléspectateurs, soit 26 % de part de marché.

Les Bleus n'ont jamais autant eu le vent en poupe depuis que le staff et que cette nouvelle génération sont arrivés. Après un Tournoi des 6 Nations 2020 réussi (une seule défaite), l'équipe de Charles Ollivon attaquait l'Autumn Nations Cup avec une victoire par forfait face au Fidji. Mais il fallait très vite se concentrer sur l'autre marche, sûrement la plus importante : l'Ecosse.

Si Murrayfield était vide de toute âme, les téléspectateurs français ont décidé de suivre le match en nombre : 4,2 millions de téléspectateurs avec un pic d'audience à 5 millions. France 2 a donc été le leader sur ce dimanche avec 26 % de part d'audience selon Médiamétrie. De beaux chiffres quand on sait que cette nouvelle compétition n'est pas des plus attirantes. Lors de la rencontre face à l'Ecosse dans le Tournoi, ce sont plus de 5 millions de téléspectateurs qui ont suivi le match. Samedi soir, les Bleus recevront l'Italie avec de nouveaux visages sur le terrain, ce qui pourrait attirer beaucoup de personnes devant leurs écrans.