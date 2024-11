XV de France. ''Un joueur d’une très grande intelligence'', Magne conquis par ce Tricolore (et ce n'est pas Dupont)

Ramos, chef d’orchestre. Olivier Magne ne tarit pas d’éloges sur le Toulousain, pièce maîtresse d’un XV de France qui a su s’adapter et renverser les All Blacks grâce à son intelligence tactique.

Après la victoire précieuse du XV de France face aux All Blacks, Olivier Magne, a tenu à souligner l'intelligence stratégique de l'équipe et le rôle clé de Thomas Ramos. Dans une analyse fine relayée par le Midi Olympique, l’ancien 3e ligne international a dressé un portrait élogieux du joueur et de la gestion collective des Bleus lors de ce choc.

Olivier Magne ne cache pas son admiration pour la maturité affichée par les Bleus : « À travers le vécu qui est le sien, cette équipe de France sait sur quoi elle peut s’appuyer. Elle connaît ses forces et ses faiblesses. » Cette lucidité, selon lui, n’est pas anodine. Elle reflète une intelligence collective rare dans un match où l’intensité physique et le rythme imposé par les Néo-Zélandais auraient pu faire dérailler les Bleus.

Thomas Ramos, un maestro stratégique

Au centre de cette maîtrise, Magne place Thomas Ramos, « un joueur d’une très grande intelligence ». Le Toulousain, auteur d’une prestation remarquée, a su « imprimer la stratégie collective » en évitant les pièges d’un duel où la possession néo-zélandaise aurait pu faire plier les Tricolores. « Il a donné le tempo, il a joué juste. Quel joueur, franchement », s’enflamme Magne. Sa lecture du jeu, notamment en première période, a permis au XV de France de laisser passer l’orage et de rebondir au bon moment.

Face à une équipe néo-zélandaise qui a monopolisé le ballon et multiplié les temps de jeu, les Français ont choisi une stratégie défensive efficace. Ils ont su « s’arc-bouter sans jamais abdiquer », résume Magne. Cette solidité, couplée à un réalisme clinique dès le retour des vestiaires, a fait la différence. Les Bleus ont marqué au bon moment, exploitant chaque opportunité offerte par les Blacks.

Une opposition de styles maîtrisée

Ce match, Olivier Magne le décrit comme « l’opposition de deux jeux, de deux stratégies ». D’un côté, les All Blacks, adeptes de la possession et de la continuité. De l’autre, le XV de France, conscient de ses limites, misant sur une défense hermétique et des contre-attaques tranchantes. « Ils ont été hyperréalistes », note Magne, soulignant l’intelligence d’une équipe qui savait que les Blacks ne tiendraient pas un tel rythme sur 80 minutes.

Pour Magne, c’est dans les moments difficiles que le XV de France a montré son vrai visage. Le caractère des Bleus sur leurs temps faibles a été déterminant. « Ce caractère affiché a permis de remporter ce match », estime-t-il. L’énergie collective et la confiance en leur plan de jeu ont été les clés d’un succès héroïque.

Le défi des Bleus : imposer leur jeu

Cependant, Olivier Magne lance un défi à Fabien Galthié et ses hommes : franchir un cap. « Maintenant, j’attends que l’équipe de France soit en capacité de gagner des matchs en imposant son jeu, son animation offensive. » Si la victoire contre les All Blacks est une preuve de maturité, le développement d’un jeu offensif dominateur est, selon lui, le prochain objectif.

Cette performance face aux Blacks restera gravée comme une démonstration d’intelligence tactique. Et dans cette victoire, Thomas Ramos s’affirme comme un des cerveaux d’un XV de France plus que jamais ambitieux en vue de la Coupe du monde 2027 en Australie.