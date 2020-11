XV de France - Sacha Zegueur et Jonathan Danty intègrent le groupe

Les deux joueurs ont été convoqués par le staff du XV de France après le forfait de Yacouba Camara et Julien Delbouis.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le centre du Stade Français Jonathan Danty (28 ans, 4 sélections) et le jeune troisième ligne aile d'Otonnax Sacha Zegueur vont intégrer le groupe des 31 afin de préparer le match de l'Autumn Nations Cup. La Fédération française de rugby a indiqué que Yacouba Camara et Julien Delbouis étaient forfaits, mais à ce jour, rien n'a été communiqué sur l'origine de ces forfaits.

C'est donc un retour à Marcoussis pour Jonathan Danty qui revient à un bon niveau depuis le début de la saison. Sa dernière sélection remonte à 2016 lors du Tournoi des 6 Nations. Plus tard, Guy Novès l'a convoqué pour participer à la tournée en Afrique du Sud, en 2017. Mais non retenu, il ira faire un tour avec les Barbarians. Ce samedi, le XV de France affronte l'Italie et il se pourrait bien que Jonathan Danty retrouve le maillot bleu.