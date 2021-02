XV de France. Romain Ntamack a repris l'entraînement, bientôt chez les Bleus ?

L'ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France Romain Ntamack a repris l'entraînement après sa double fracture de la mâchoire.

Romain Ntamack pourra-t-il participer au Tournoi des 6 nations 2021 ? C'était LA grande question après son opération pour une double fracture de la mâchoire. L'ouvreur du XV de France espérait un retour pour le Crunch à Twickenham face à l'Angleterre le 13 mars. Mais sera-t-il suffisamment remis ? Sera-t-il autorisé par les médecins à jouer ? Ce mercredi, RMC nous apprend que le numéro 10 habituel des Bleus a repris l'entraînement en club à l'instar d'un autre Tricolore, Thomas Ramos, forfait pour la compétition en raison d'une pubalgie. Une bonne nouvelle à la fois pour le Stade mais aussi pour le XV de France. De là à les voir débarquer dans le groupe France dans les prochains jours, c'est une autre histoire.

6 Nations 2021. XV de France. Colombe libéré, Gros forfait, Atonio et Kolingar dans le groupeCelui-ci a été réduit à 31 joueurs en raison de la crise sanitaire et doit être modifié le moins possible. Cette semaine, un forfait en première ligne a obligé le staff à faire appel à un élément extérieur. L'encadrement a également fait un choix en libérant Colombe. Pourrait-il en faire de même avec Carbonel ou Jalibert ? Ce dernier, titulaire en Italie le sera aussi en Irlande et devrait l'être à Saint-Denis contre l'Écosse. Si d'aventure les Bleus enchaînent les bonnes performances, Fabien Galthié et ses adjoints vont-ils prendre le risque de tout chambouler en sélectionnant pour des rencontres cruciales face à l'Angleterre et le Pays de Galles un joueur en manque de temps de jeu ? La question ne se posera pas pour le troisième ligne François Cros, dont la guérison du pied est plus longue que prévu. On pourrait imager Ntamack en doublure de luxe du Bordelais Jalibert. Sauf si bien sûr, la France est battue auquel cas, le Toulousain pourrait retrouver sa place.