RUGBY. Afrique du Sud. Qui est le vrai facteur X des Springboks ?

Les Springboks ont plusieurs cordes à leur arc pour apporter le danger dans la défense tricolore. Voyons quel joueur pourrait semer la panique.

Face au champion du monde 2019, la menace risque de venir des quatre coins du terrain. Si les résultats actuels de ces derniers ne sont pas à la hauteur de leur standing, ils n'en demeurent pas moins dangereux. Lors de la dernière Coupe du Monde, les Springboks avaient réalisé un parcours parfait, et avaient impressionné par leur densité physique. Ce week-end, le défi frontal sera, une fois de plus, une des clés face à ce type d'adversaire. Cependant, il serait trop simple de penser que contenir ces véritables tanks suffirait pour gagner la partie. Dans la culture rugbystique sud-africaine, les ailiers sont de fins finisseurs, et ce sera bel et bien le cas samedi soir. Un mélange de puissance et de vitesse attendra nos Bleus au Vélodrome de Marseille.

Avec cette équipe sud-africaine, difficile de se rendre compte d'où vient le danger. Des joueurs capables de changer le cours d'un match, des facteurs X, l'Afrique du Sud en possèdent plusieurs, et ils seront titulaires contre la France. De plus, ces joueurs sont à des postes différents, et pour la défense tricolore, ce ne sera pas une mince affaire. En premier lieu, le géant Eben Etzebeth semble être revenu à son meilleur niveau, après sa prestation XXL face à l'Irlande. Le deuxième ligne rugueux s'est même offert le luxe de servir un essai sur un plateau à Arendse, jouant avec les défenseurs irlandais comme s'ils étaient des enfants. Ensuite, comment ne pas être impressionné par la complémentarité du duo Kolisi - Du Toit ? Le premier est un profil terrien, un véritable sécateur qui est doté d'une explosivité hors norme. Le second n'a pas été élu meilleur joueur au monde en 2019 pour rien. Il possède toutes les qualités possibles pour un joueur de rugby, et sera un des principaux problèmes aériens pour la France. XV DE FRANCE. Antoine Dupont, la véritable hantise des Springboks ?Puis, dans les lignes arrière se cachent autant de talents, en la personne notamment de Faf de Klerk. Le feu follet des Springboks pilotera comme à son habitude d'une main de maître son pack, et sera un neuvième avant. Longtemps opposé à Dupont par les experts, il aura à cœur de faire dégoupiller notre numéro 9, avec son trash-talking habituel. Sur les ailes, deux formats de poche aux appuis supersoniques viendront mettre la pagaille dans la ligne des Bleus. Si Kolbe est bien connu par le public français, et sera surveiller d'une façon particulière, Kurt-Lee Arendse est lui méconnu. C'est le même gabarit que Kolbe, plus petit encore, mais avec une détermination à toute épreuve et une vitesse hallucinante. Il faudra se méfier de cet homme également. Enfin, l'ancien "septiste" et légende du seven sud-africain, Kwagga Smith, sera la plus grosse menace sur le banc. Aussi rapide qu'un trois-quart et puissant comme un troisième-ligne, ce joueur est l'exemple parfait d'un impact player. RUGBY. Comment les électriques ailiers sud-afs pourraient mettre à mal la défense tricolore ?