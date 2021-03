XV de France. Quels Tricolores seront sur le pont ce week-end en Top 14 ?

A une semaine du Crunch face à l'Angleterre et après l'épisode Covid, quels joueurs du XV de France seront alignés en Top 14 ce week-end ?

Le XV de France défie l'Angleterre dans un peu plus d'une semaine. La crise du Covid passée (on l'espère), les Bleus vont retrouver Marcoussis ce dimanche. Ils n'auront qu'une poignée de jours pour se préparer avant un Crunch décisif pour la victoire finale. Après ça, les Tricolores recevront en effet le Pays de Galles puis l'Ecosse. La préparation a été très sérieusement perturbée. On ne sait pas dans quelle mesure les joueurs positifs ont pu s'entraîner. Quant aux joueurs qui ont échappé au virus au sein du groupe France, ils ont pu rejoindre leur club mais n'ont plus joué en Top 14 depuis plusieurs semaines. La semaine prochaine, ça fera un mois que le XV de France a battu l'Irlande. On peut donc imaginer qu'une partie des Bleus sera aligné ce week-end en Top 14 pour retrouver des sensations. Tout du moins ceux qui n'ont pas été contaminés. Pour les autres, aucun risque ne devrait pris. Alors qui sera sur le pont ? Qui sera au repos ? On fait le point.