XV de France. Quatre changements dans votre composition pour défier l'Ecosse.

Découvrez votre composition d'équipe pour le XV de France, qui affronte l'Ecosse ce vendredi.

C'est ce mercredi que Fabien Galthié va dévoiler sa dernière composition d'équipe, dans ce Tournoi des 6 Nations. L'adversaire ? L'Ecosse, dans un match initialement prévu pour la 3e journée de la compétition. Mais COVID, tu connais...

6 NATIONS. Et si le XV de France se partageait le trophée avec le Pays de Galles ?En attendant de découvrir le XV de départ choisi par le staff, on jette un oeil à celui que vous avez sélectionné ! On note quatre changements par rapport à l'équipe alignée contre le Pays de Galles.

Le Roux à la place de Taofifenua (blessé)

Rebbadj à la place de Willemse (suspendu)

Jelonch à la place de Cretin (choix)

Ntamack à la place de Jalibert (blessé)

La véritable composition devrait être très proche de la vôtre, même si plusieurs sources révèlent que Romain Taofifenua pourrait finalement être disponible... Ce qui devrait lui permettre de débuter avec Bernard Le Roux ?

Sur le banc, Louis Carbonel et Baptiste Pesenti font leur apparition. Vos votes complets sont disponibles ici et ici.