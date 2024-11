XV de France. Pourquoi le match d'Antoine Dupont divise autant les supporters et les médias ?

Toujours au cœur des attentes, Antoine Dupont a livré un match controversé face aux Pumas. Leadership, prises de risque : a-t-il répondu présent ? Les médias sont partagés, voici pourquoi.

Le XV de France a clôturé sa tournée automnale par une victoire face à l'Argentine (37-23). Si plusieurs Tricolores ont brillé, de nombreux regards ont convergé vers Antoine Dupont, capitaine et maître à jouer des Bleus. Pourtant, alors que le collectif a brillé, les avis divergent sur la performance de l'incontournable demi de mêlée. Certains supporters et médias n'ont pas hésité à qualifier ce match de l'un des moins réussis de sa carrière avec les Bleus. Alors, Dupont a-t-il vraiment déçu face aux Pumas ?

Antoine Dupont toujours très attendu

Du côté de RugbyPass, la prestation d’Antoine Dupont n’a rien perdu de sa superbe. Le site britannique lui attribue un 8/10, saluant son envie constante de dynamiser le jeu, quitte à courir "en avant, de côté ou même en arrière" pour trouver des espaces. Leur verdict est sans équivoque : le capitaine des Bleus a livré une performance "de haut niveau" et a une nouvelle fois montré l'exemple, notamment dans son activité incessante autour des rucks et son leadership. Une analyse qui contraste nettement avec celles de plusieurs médias français.

🏉 🇫🇷 Antoine Dupont a dominé une statistique ce soir 😬 #FRAARG pic.twitter.com/xwvrunJT6q — RugbyFil (@RugbyFil) November 22, 2024

En France, le ton est bien différent. Eurosport, avec un 5,5/10, n'a pas été tendre. Le média pointe une prise de risque initiale mal maîtrisée et plusieurs fautes, notamment un en-avant sur un temps fort en deuxième période. Dupont a également été mis à mal près des rucks, perdant plusieurs ballons au contact. Cependant, Eurosport reconnaît une passe intérieure bien sentie et un coup de pied judicieux pour Thomas Ramos, preuve qu'il n'a pas totalement manqué d'inspiration.

Voilà, Dupont fait un match moyen mais il a quand même la p'tite inspiration qui fait la différence. #FRAARG — Larrabee (@Larrabee90) November 22, 2024

Rugbyrama, pour sa part, attribue un 6/10. Le média note que Dupont, fidèle à son style, a voulu prendre des initiatives, parfois au prix de la gourmandise. Malgré tout, sa capacité à battre des défenseurs (trois au total) et à animer le jeu reste mise en avant. Mention spéciale pour son basculement à l’ouverture après l'heure de jeu, démontrant encore une fois sa polyvalence.

Une copie mitigée mais pas mauvaise

Entre ces deux visions, Le Parisien adopte une position intermédiaire avec une note de 6,5/10. Si Antoine Dupont a parfois semblé en difficulté derrière un pack malmené dans les rucks, il a su exploiter la supériorité numérique en début de match, notamment sur l’essai de Thibaud Flament. Sa défense énergique et ses passes lumineuses, même dans un contexte compliqué, sont également soulignées. Le quotidien reconnaît cependant que le capitaine n’a pas échappé à quelques mauvais choix et à des pertes de balles inhabituelles.

Mais pour vous si il marque pas 1 essaie par match, il fait un mauvais match c'est ça ? — Tarob🇨🇵🇲🇬 (@tarob111) November 22, 2024

Alors, Antoine Dupont a-t-il raté son match face aux Pumas ? Tout dépend du prisme à travers lequel on observe sa prestation. Si RugbyPass voit en lui le leader imperturbable et inspiré, les médias français se montrent plus critiques, insistant sur des erreurs inhabituelles pour un joueur de son calibre. Ces divergences traduisent aussi une attente immense autour d’un joueur souvent qualifié de meilleur demi de mêlée au monde. Chaque erreur, aussi rare soit-elle, est amplifiée.

Ce qui est rassurant c’est d’avoir autant d’avance sur un match où Dupont est systématiquement pris et contré dans ses actions, ça montre qu’on peut sortir de la Dupont-mania#FRAARG — Lolish Brone (@lau__brn) November 22, 2024

Un contexte à ne pas oublier

Il faut néanmoins remettre cette performance dans son contexte. Antoine Dupont évoluait derrière un pack parfois en difficulté dans le jeu au sol, ce qui n’a pas facilité son travail de distribution. De plus, les rotations en cours de match, notamment son passage à l’ouverture, témoignent des responsabilités multiples qui lui incombent au sein des Bleus. Cela montre aussi que, même en deçà de ses standards habituels, il reste un joueur clé pour son équipe.

Qu'en pensent les supporters ?

Manuel Vantomme via Facebook :

Dupont a fait quelques éclats "à la Dupont" mais a été bien marqué de très près. Du coup, il s'est contenté d'être un excellent 9, ce qui est déjà énorme. attend tellement de lui que lorsqu'il fait un match normal pour un excellent 9, on trouve qu'il était "à la peine"..... On attend tellement de lui que lorsqu'il fait un match normal pour un excellent 9, on trouve qu'il était "à la peine".....

Jean-erick Lachenaud via Facebook Dupont à surtout été ciblé et à été bousculé, c'était sans doute une tactique prévue mais ça laisse de la place pour les autres et c'est très bien.

DimiTri Mardama Nayagom via Facebook

Dupont s’est bien fait martyriser quand même, et avec des gestes à la limite! Placages à retardement, déblayage cathédrale, et j’en passe… Pas facile de livrer sa meilleure prestation dans ces conditions…

Antoine Dupont n’a peut-être pas signé son meilleur match face à l’Argentine, mais parler de "mauvais match" semble exagéré. Les critiques, bien que parfois justifiées, rappellent surtout l’exigence immense qui pèse sur les épaules du capitaine. Et si les supporters attendent toujours plus de lui, c’est aussi la preuve de son statut unique dans le rugby mondial. Une chose est sûre : qu’il déçoive ou qu’il impressionne, Antoine Dupont ne laisse personne indifférent.