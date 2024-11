XV de France. Pourquoi Barré a été préféré à Buros face aux Pumas ?

Pressenti pour enchainer une deuxième titularisation consécutive, Romain Buros est finalement absent de la feuille de match, au profit de Léo Barré. Pourquoi un tel revirement de situation ?

C’est un changement de dernière minute qui a pris tout le monde par surprise. Pour affronter l’Argentine ce vendredi au Stade de France, Fabien Galthié a décidé d’aligner Léo Barré à l’arrière, en lieu et place de Romain Buros. Pourtant, le Bordelais, fraîchement capé face aux All Blacks et auteur d’un essai lors de sa première sélection, semblait bien parti pour enchaîner contre les Pumas. Mais la réalité est tout autre.

Une honnêteté saluée par le sélectionneur

Présent sur la feuille de match jusqu’à mardi, Romain Buros a dû se résoudre à déclarer forfait. La raison ? Une béquille à la cuisse contractée récemment, qui l’empêche d’être à 100% de ses capacités. Lors de la conférence de presse, Fabien Galthié a expliqué la situation en soulignant l’attitude exemplaire du joueur de l’UBB :

« Romain Buros était prévu sur la feuille de match, donc il s'est entraîné avec nous hier. Il n'a pas totalement récupéré d'une béquille à la cuisse. Et il a été très honnête avec nous. Hier soir, après l'entraînement, il a dit : 'Je ne suis pas certain d'être à 100%'. »

Un aveu qui montre toute la maturité de Romain Buros, mais qui le prive malgré tout d’une nouvelle chance de briller sous le maillot bleu.

Léo Barré, prêt à saisir sa chance

À 21 ans, Léo Barré n’est pas un novice dans ce groupe tricolore. Titulaire lors du premier match de la tournée d’automne face au Japon, le Parisien retrouve donc sa place dans le XV de départ. « Léo Barré est prêt », a assuré Fabien Galthié en conférence de presse.

Aligné à un poste clé, Barré aura à cœur de prouver qu’il peut apporter une plus-value au collectif des Bleus, face à une équipe argentine réputée pour son intensité et sa combativité.

Une décision collective assumée

Si l’absence de Buros est un coup dur pour lui et pour le staff, elle reflète aussi le sérieux de la gestion du groupe France. Galthié a insisté sur le fait que cette décision, bien qu’accélérée par les contraintes de la réglementation avec la LNR, s’inscrivait dans une logique de transparence et d’honnêteté :

« Romain a fait preuve d’un immense courage en reconnaissant qu’il n’était pas à 100%. Ce genre de décision montre à quel point ce groupe se respecte et se fait confiance. »

Les Bleus devront désormais faire sans Buros, mais avec un Barré revanchard, prêt à relever le défi des Pumas ce vendredi soir.