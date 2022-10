XV de France. Mola et Mignoni, têtes de liste des prétendants au staff des Bleus

Selon le Midol, Ugo Mola et Pierre Mignoni seraient les premiers choix pour remplacer Laurent Labit, qui quittera les Bleus après le Mondial.

Côté bleu, on commence peu à peu à imaginer les contours du remue-ménage qui se prépare autour du futur staff de l'équipe de France. D'après le Midi Olympique, ce serait presque acté, Laurent Labit et Karim Ghezal quitteront bien le navire tricolore, comme nous vous en parlions la semaine dernière. Selon le journal jaune, se serait pour reprendre les rênes du Stade Français, avec Labit comme manager général et l'ancien deuxième ligne à ses côtés, comme numéro 1 bis. Évidemment, alors que d'autres départs sont malheureusement à prévoir tant les membres du staff actuel ont le vent en poupe et surtout aucune prolongation proposée sur leur table, il faudra déjà remplacer ces hommes de base du mandat exceptionnel que sont en train de réaliser les Bleus de Galthié.

Et puisque l'ancien demi de mêlée sera là jusqu'en 2028, l'idée sera une nouvelle fois de bâtir autour de lui et de son approche du rugby si sophistiquée. Dès lors, les cohortes de la Fédération ont déjà pris les choses en main en et établi une première approche de deux hommes et non des moindres côté 3/4 : Ugo Mola et Pierre Mignoni. L'entraîneur toulousain et le néo-toulonnais seraient les premiers choix de Fabien Galthié tandis que l'un des rêves de Bernard Laporte serait d'associer son ancien acolyte à Toulon avec son gars sûr chez les Bleus. Pour l'heure, le Midol croit en tout cas savoir que si la prise de contact entre Galthié et Mola a bien eu lieu, celle entre le natif de Cahors et le binome de Franck Azéma aurait été plus poussée...

Reste que les deux principaux concernés sont respectivement sous contrat jusqu'en 2027 à Ernest-Wallon et 2026 à Mayol. Et qu'à moins d'un arrangement auquel on ne s'attendrait pas, ils paraît peu probable qu'ils intègrent le staff des Bleus dès 2024. Vous l'aurez compris, la prospection côté FFR ne fait que commencer...