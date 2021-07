XV de France. Mais au fait, pourquoi les Bleus jouent 3 matchs en 10 jours ?

Avec trois matchs en dix jours face à l'Australie au mois de juillet, les Bleus vont faire face à un calendrier plus que chargé.

Pour le XV de France, les dix prochains jours risquent d’être à très haute intensité et pour cause, les Bleus vont jouer trois rencontres durant ce court laps de temps. Même s’il est convenu que l’équipe disputant la première rencontre ne disputera pas la seconde, le public est en droit de se demander : pourquoi autant de rencontres en si peu de temps ? Surtout lorsque l’on sait qu’initialement, les rencontres étaient prévues les samedis 3, 10 et 17 juillet. Pour y répondre, il y a deux raisons majeures qui entrent en jeu. Tournée australienne. Questionnements, utilité, projection : les supporters ont des doutes sur cette tournéeDans un premier temps, vous vous en doutez, il y a la pandémie de Covid-19. En effet, le gouvernement australien impose une période d’isolement de quatorze jours suivant l’entrée sur son territoire. Ainsi le premier test match avait dû être retardé afin de respecter cette mesure sanitaire. La liste des Bleus étant annoncée le dimanche 20 juin dans le but de savoir quels effectifs disputeront la finale, il était alors impossible de remplir les conditions sanitaires requises. Ce à quoi la solution la plus simple aurait sûrement été de décaler les rencontres d’une semaine. Oui, mais voilà, il y a un hic.

Et ce hic, il est essentiel puisqu’il concerne le repos des joueurs. La saison a été longue et éprouvante et la Covid n’a rien arrangé aux problèmes déjà récurrents de calendrier chargé. Cette année, l’habituelle tournée de juin prend donc ses aises jusqu’à mi-juillet. Une situation qui fait grincer des dents la LNR, les clubs et les différents syndicats de joueurs. Habituellement à l’intersaison, les joueurs bénéficie d’une période de repos d’au moins 10 semaines entre le dernier match officiel et la première rencontre de Top 14. Avec une tournée à ces dates-là, impossible de respecter ces échéances ou alors il aurait fallu que certains ne disputent pas les premières journées de championnat.

XV de France. Un accord trouvé sur la mise à disposition des internationaux pour la tournée en AustralieMi-juin, la décision a été prise de condenser les rencontres tout en élargissant le groupe à 42 joueurs. En retour, la période de repos minimale sera écourtée de deux semaines pour les internationaux partis en Australie. Elle se compose de cinq semaines de vacances en dehors du club puis de trois semaines minimum de préparation physique dans les installations des clubs. Ces décisions ont été prises conjointement entre la FFR et la LNR et ont été mises en avant via un communiqué publié le 17 juin dernier.