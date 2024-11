XV de FRANCE. Mais au fait, Dupont et Ramos ont-ils (vraiment) l’habitude de jouer ensemble à la charnière ?

Si Antoine Dupont n’a pas été associé aussi assidûment avec Ramos qu’avec son acolyte Ntamack, leurs repères communs sont tout de même énormes, eux qui évoluent ensemble depuis 7 ans.

C’est l’un des choix forts de Fabien Galthié lors de cette tournée : Matthieu Jalibert n’est plus l’ouvreur numéro 2 français derrière Romain Ntamack, contrairement à ce que l’on pensait il y a encore quelques semaines.

Pire, en vue de ce France vs All Blacks qui nous attend samedi soir, le numéro 10 bordelais a même été écarté du groupe pour laisser place à un 6/2 sur le banc. Dur pour le Girondin de 26 ans, qui réalise pourtant le meilleur début de saison de sa carrière.

XV de France. ''Trois Toulousains passent devant Jalibert'', son cas divise les spécialistes

Une logique voulue suite au repositionnement de Thomas Ramos à l’ouverture depuis la fin du Tournoi 2024, et désormais associé à son compère de club Antoine Dupont pour cette tournée. Les raisons sont multiples : forme du moment, profils et surtout repères communs, eux qui évoluent en club ensemble depuis 2017…

La "Toulouse connection"

Malgré tout, les deux Toulousains ont-ils (vraiment) l’habitude de jouer ensemble à l’animation du jeu ? Regardons ce que disent les chiffres. En 7 ans de cohabitation, donc, les deux stadistes n’ont finalement été alignés d’emblée "que" 20 fois ensemble, dont la première en sélection le week-end dernier, face au Japon.

XV de France. De remplaçant à indispensable : Ramos l’a fait, Jalibert peut-il réussir aussi ?

C’est toujours une douzaine de plus que ce que ne l’ont été Dupont et Jalibert, entre 2020 et 2023. Et puisque le demi de mêlée n’a pas d’égaux dans le monde et demeure le seul indéboulonnable de cette équipe de France…

Surtout, Dupont et Ramos, au-delà de leur nombre d’associations officielles, travaillent donc ensemble depuis leur début de carrière. On ne compte plus le nombre de matchs qu’ils ont terminé ensemble avec Toulouse, le nombre de fois où ils se sont trouvés parfaitement en club, les finales de Top 14 qu'ils ont disputées et gagnées en n'étant qu'à une longueur de passe, aussi (2).

A ce titre, leur association du week-end passé fut d’ailleurs une réussite, globalement, puisque Ramos montra une capacité de gestion et d’alternance très satisfaisante, face à une opposition relativement faible, notons-le tout de même. Des repères communs si importants au moment d’affronter une équipe des All Blacks qu’on avait plus vue si forte depuis des années, martèle Fabien Galthié.

COMPOSITION. Ramos, Dupont, Villière… le XV de France dévoile ses cartes pour défier les All Blacks

D’autant que le duo iconique de la charnière française Dupont/Ntamack (27 associations en Bleu, un record), n’a plus pu être observé depuis 15 mois déjà, rendant alors le tandem Dupont/Ramos évident. Puisqu’en équipe de France aujourd’hui, faute de grives, on mange de l’ortolan…