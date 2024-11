COMPOSITION. Ramos, Dupont, Villière… le XV de France dévoile ses cartes pour défier les All Blacks

Le XV de France retrouve les All Blacks ce samedi ! Un match sous tension avec des choix audacieux de Fabien Galthié, dont l'absence de Jalibert et la titularisation de Ramos à l'ouverture.

Choc à Saint-Denis ce samedi. Le XV de France retrouve les All Blacks un peu plus d'un an après sa victoire en ouverture de la Coupe du monde. Dans un contexte bien différent, le résultat sera-t-il identique ?

Exit Jalibert et Lucu

Fabien Galthié a dû composer avec plusieurs absences et faire des choix. Comme celui de ne pas conserver Matthieu Jalibert pour évoluer à l'ouverture. C'est une fois de plus Thomas Ramos, qui préfère pourtant jouer en 15, qui portera le numéro 10.

Antoine Dupont, qui était un peu malade en début de semaine, est bien là tout comme Thibaud Flament. En revanche, pas d'Atonio, ni de Penaud et de Cros. C'est Boudehent qui sera aligné en troisième ligne.

Notez que Charles Ollivon retrouve sa place sur la feuille de match. Mais Alexandre Roumat lui a été préféré pour débuter la rencontre. Un autre choix fois de la part du staff.

Derrière, l'absence du Bordelais Damian Penaud, ainsi que celle du Palois Attissogbe, offrent une très belle opportunité au Toulonnais Gabin Villière. Il aura fort à faire contre la Nouvelle-Zélande.

Première pour Buros, Le Garrec débarque

Si Jalibert est déjà retourné à Bordeaux, son coéquipier Buros est lui bien présent. L'arrière s'offre une première sélection de gala face aux All Blacks aux dépens du Parisien Léo Barré. Lequel sort des 23.

A l'inverse, le centre Gailleton est toujours présent, mais chez les finisseurs en raison du retour de Fickou. Guillard enchaîne tout comme Colombe, Marchand, Wardi. Revanche, pas de Lucu puisque le sélectionneur lui a préféré Le Garrec.

Doublure de la charnière toulousaine Dupont/Ntamack il y a peu, la paire bordelaise est donc déclassée lors de cette tournée. Une décision qui ne manquera pas de faire parler.