XV de France. Mais au fait, avait-on déjà vu une 3ème ligne Jelonch - Ollivon - Alldritt ?

A priori aucun doute sur le trio qui composera la 3ème ligne des Bleus face à l'Australie. Mais connait-on déjà cette association Jelonch, Ollivon et Alldritt ?

Si vous êtes arrivés sur cet article, c'est probablement que vous avez lu le titre, en prélude. Avec une question en tête, donc : avait-on déjà vu une 3ème ligne Jelonch - Ollivon - Alldritt en équipe de France ? Eh bien pour vous éviter de vous faire miroiter, sachez que la réponse est OUI, en février 2021, face à l'Irlande, d'abord. Une triplette qui avait pleinement contribué à la victoire des Bleus à Dublin, 13 à 15. Une première depuis 10 ans à l'époque. Mais justement, au-delà du factuel, l'idée avant cette tournée d'automne où cette association devrait être reconduite est plutôt de savoir ce que vaut cette 3ème ligne-là ? Quels sont ses automatismes, sa complémentarité et qu'a-t-elle donné lorsqu'elle a été alignée, que ce soit en Irlande où face à l'Ecosse, lors de ce même Tournoi 2021 ?

XV de France. Agressif mais discret, on a analysé la performance d'Anthony Jelonch pour vous !

À l'époque, alors qu'Ollivon et Alldritt sont déjà des titulaires indiscutables du XV de France, Fabien Galthié évoque en conférence de presse avec l'Irlande ce que peut apporter Anthony Jelonch à ce duo. "Cette capacité à être dur dans le combat, dur dans l'intensité (…) à devenir de plus en plus dominant au fur et à mesure que l'intensité monte", dixit le sélectionneur des Bleus. Des mots qui résonnent fort près d'un an et demi plus tard, lorsque celui qui est aujourd'hui Toulousain a depuis glané 11 autres titularisations en Bleu, mais également 3 capitanats et obtenu un statut de membre à part entière du XV de départ des derniers Grands Chelemards.

XV DE FRANCE. François Cros forfait pour la tournée, une aubaine pour Ollivon ?

En clair, en Irlande, le grand ami d'Antoine Dupont avait été choisi pour attaquer avec le numéro 6 dans le dos histoire d’amener une densité au pack des Bleus que Dylan Cretin n'était pas en mesure d'apporter. Dans l'Eire, l'association fit ses preuves pour gagner l'épreuve de force face aux Irish, puisque Jelonch distribuait les cartouches, Ollivon y allait de son essai et Alldritt nous sortait encore une partie XXL dans sa faculté à trier les ballons et à être un poison au sol, ce jour-là. Un mois plus tard, sous la flotte de St-Denis, la donne avait été un peu plus compliquée face à l'Ecosse, puisque les Bleus concédèrent leur seule et unique défaite de l'ère Galthié à domicile. Mais au milieu d'une partie terne et brouillonne, l'attelage en 3ème ligne avait malgré tout plu une nouvelle fois, grâce à sa complémentarité.

Le défi sud-africain

D'ailleurs, rien de garanti que sans la blessure du Grand Charles en suivant, la 3ème ligne des Bleus la saison dernière n'aurait pas été celle-là : Jelonch - Ollivon - Alldritt. Malgré les performances toujours excellentes de François Cros, aucune composition n'amène autant de densité que cette dernière chez les Bleus, au poste. Aujourd'hui, le jeu des chaises musicales se poursuit avec la blessure de Cros et c'est tout naturellement que l'ancien capitaine tricolore Charles Ollivon rentrera dans l'équation des flanker cet automne, plus précisément avec le numéro 7 dans le dos. Question de hiérarchie, de profils mais également de complémentarité, donc. Une triplette où la rugosité d'un Jelonch, la densité (1m99 pour 113kg), la taille et le déplacement d'un Ollivon et le panel complet d'un Alldritt garantissent de vraies certitudes aux Bleus, en vue des trois rencontres de novembre. Et notamment celle face à l'Afrique du Sud, et son pack à 950kg...

RUGBY. Pourquoi LE match du week-end est Irlande vs Afrique du Sud, et pas France vs Australie ?