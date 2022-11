RUGBY. Pourquoi LE match du week-end est Irlande vs Afrique du Sud, et pas France vs Australie ?

Samedi, l'Irlande accueille les Springboks à Dublin. La 1ère nation mondiale face aux champions du monde, ça sent la poudre !

Parce que les deux équipes sont au sommet

D'un côté les champions du monde sud-africains, au pack aussi robuste qu'un monstre à 8 têtes. De l'autre l'Irlande, 1ère nation mondiale à l'heure d'écrire ces lignes et certainement l'équipe la plus impressionnante de l'année 2022, que la France a d'ailleurs été la seule à battre la saison dernière. Dans un Aviva chauffé à blanc pour l'occasion, on imagine que la densité sud-af face à l'organisation irlandaise fera des étincelles. Un favori, tout de même ? Dans son antre et grâce à une fraîcheur physique supérieure, on voit bien les hommes d'Andy Farrell parvenir à étouffer les Springboks. Attention, chocs interdit aux moins de 18 ans.

En Afrique du Sud, au milieu des golgoths qui apparaissent comme les fruits poussent sur les arbres, existe une espèce insoupçonnée dans cet endroit du monde. En l'occurrence, la nation arc-en-ciel ne produit pas que des 2èmes ligne de 2m03 et 125kg ni des centres à la André Estherhuizen, mais également des ailiers supersoniques à la pelle. Sur notre site, on a déjà cité les Nkosi, Fassi, Mapimpi, Skosan, Davids, Senatla ou Tambwe, même s'il n'est pas né dans le pays. Mais les modèles les plus montés sur ressort et surtout, les plus spectaculaires, sont probablement Cheslin Kolbe et Kurt-Lee Arendse. Deux clones, aussi petits mais taillés dans le bois l'un que l'autre, vifs, rapides, agressifs en défense et malins. Leur seule différence ? Ce n'est pas le physique (1m71 pour 80kg pour l'un, 1m77 pour 82kg pour l'autre), mais plutôt le CV, le Toulonnais s'étant déjà bâti un sacré palmarès, ce qui n'est pas (encore) le cas du joueur des Bulls, hormis sur la scène à 7. Bref ! Samedi, les deux supersoniques seront alignés ensemble dans le fond du terrain, avec Kolbe à l'arrière et Arendse sur l'aile droite. Et on vous promet un spectacle de dingue, à chaque prise de balle d'un petit homme en vert, et casqué...

Parce que cela va donner un ordre d'idée aux Français

Qu'on se le dise, voir les Boks défier les Irish à Dublin en ouverture de la tournée de novembre est une sacrée aubaine pour les Bleus. D'abord parce que les hommes de Kolisi livreront quoi qu'il en soit une sacrée bataille dans l'Eire, ce week-end, mais également parce que cela permettra d'un peu mieux jauger ce que vaut cette équipe-là, face à une référence européenne. Comment contrer sa surpuissance ? Son paquet d'avants à près de 950kg ? L'agressivité de sa défense ? Avec un peu de chance, les coéquipiers de Jonathan Sexton auront fourni quelques éléments de réponse aux ouailles de Fabien Galthié, ce samedi aux alentours des 20h30...