RUGBY. L'héritage de 2016 : Comment le passé façonne le présent du Crunch France-Angleterre

Battre le XV de France, voici la mission qu'espèrent mener à bien les hommes de Steve Borthwick. Malheureux dans le Crunch ces dernières années, les Anglais se déplacent avec de fermes intentions de victoire.

La dernière victoire anglaise, une idée ?

Dans toutes les têtes des supporters anglais se trouvent encore aujourd'hui la déculottée subie à Twickenham l'année dernière ! Il faut dire que les 53 points infligés par la bande à Penaud ont du mal à être digérés, notamment pour Steve Borthwick qui venait juste de prendre les rênes du XV de la Rose.

Ce dernier n'a encore pas connu la victoire de ses hommes sur le XV de France en tant que sélectionneur, bien qu'il ait réussi à amener son pays sur le podium lors de la dernière Coupe du monde.

L'équipe de France a reçu de nombreuses fois son meilleur rival lors des dernières saisons, mais qu'en est-il au niveau des résultats ? Lors des dix dernières années, nos Bleus ont accueilli à six reprises le Crunch, et dressent un bilan honorable de cinq victoires contre une défaite.

Cette dernière remonte à quasiment huit ans jour pour jour, le 19 mars 2016, au Stade de France à Paris. Ce jour-là, la bande à Farrell avait gagné 21-31, grâce à une domination sans faille et une constance remarquable.

Mais alors, que reste-t-il de ce succès de 2016 ? Côté français, de l'eau a coulé sous les ponts et seuls deux joueurs en sont rescapés ! Gaël Fickou était bien titulaire face aux Anglais, tandis que Uini Atonio était sur le banc, en attendant de remplacer Jefferson Poirot. D'ailleurs, Maxime Machenaud était titulaire à la mêlée, et avait marqué tous les points de son équipe.

Pour les Anglais, de vieux briscards seront sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon, et ont connu la victoire de 2016. Parmi eux,Danny Care,Dan Cole, George Ford et Maro Itoje étaient titulaires au coup d'envoi. Elliot Daly et Manu Tuilagi étaient sur le banc de touche. D'ailleurs, Dan Cole et Danny Care avaient tous les deux marqué en première mi-temps, espérons que l'histoire ne se répète pas.

Pour nous rassurer, la France a gagné ses trois dernières réceptions, et plusieurs joueurs présents ce week-end ont connu ces rencontres.

