RUGBY. XV de France. Fulgurances attendues : Damian Penaud en quête d'exploits face à l'Angleterre

Les supporters du XV de France espèrent voir Damian Penaud dans l'en-but de l'Angleterre ce samedi lors de la 5e journée du Tournoi des 6 Nations.

Deux essais, c'est tout ce qui sépare Damian Penaud du record de Serge Blanco. L'ailier de Bordeaux compte toujours 36 réalisations avec le XV de France. Si on emploie le mot 'toujours', c'est parce que l'on pensait que l'ailier aurait déjà rejoint voire dépassé l'ancienne légende du XV de France à ce moment de la compétition. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Mais alors que le dernier match des Bleus se profilent à l'horizon, l'ancien joueur de Clermont n'a pas débloqué son compteur depuis la première journée. Penaud avait commencé la saison 2023/2024 sous ses nouvelles couleurs sur un rythme effréné. Sept essais en Top 14 dont un quadruplé contre l'USAP.

Puis trois essais en Champions dont un doublé aux dépens des Saracens. Après ces neuf essais marqués entre les matchs de préparation et la Coupe du monde, il avait clairement la fièvre marqueuse. Et sa 36e réalisation face à l'Irlande en ouverture du Tournoi laissait présager d'une nouvelle moisson dans le 6 Nations.

Penaud pas récompensé

C'était sans compter sur le coup de mou collectif du XV de France et sur un Damian Penaud moins incisif pour terminer les coups. Le Girondin n'a pourtant pas ménagé ses efforts avec 334 mètres parcourus, dont 248 gagnés. A l'orée de la 5e journée, le Tricolore est celui qui a le plus franchi (8) sans oublier ses 8 offloads.

Il est cependant bien loin des 5 essais de l'Écossais Duhan van der Merwe, le premier Français étant Gaël Fickou avec deux essais. Il ne lui reste plus qu'un match pour s'inviter sur le podium des meilleurs marqueurs du Tournoi et se rapprocher un peu plus de la marque de Blanco.

Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Irlande/Ecosse à quelle heure et sur quelle chaîne ?Bien évidemment, rien ne presse. A 27 ans, Penaud a encore largement le temps de dépasser l'ancien arrière. Mais ce manque de réussite de l'ailier est également le symbole d'une équipe de France qui tourne moins bien. S'il est capable de fulgurances, ses essais sont généralement la résultante d'un groupe en confiance et qui domine son sujet.

L'an passé, il avait d'ailleurs terminé par deux doublés face au Pays de Galles mais surtout aux dépens de l'Angleterre. Une nation contre laquelle il a souvent marqué sous le maillot tricolore. Verra-t-il l'en-but de la rose ce samedi ? Si les informations du staff sont justes, l'Angleterre devrait proposer une rush défense à la France.

Un Crunch pour briller

Inspirée de l'Afrique du Sud, elle vise à mettre les Bleus sous pression avant d'éviter qu'ils ne déploient leur jeu. Mais ce n'est pas sans risque. Les Bleus l'ont aussi pratiqué et cela demande une grosse organisation et surtout d'être en forme. En faisant cela, on laisse des espaces au large.

Et c'est justement là où Damian Penaud pourrait briller samedi. Face à des Anglais qui pourraient être regroupés sur les deux tiers du terrain, on peut s'attendre à voir les ailiers français prendre les couloirs de manière à réceptionner une passe au pied ou bien une sautée. Avec ses cannes, le joueur de l'UBB pourrait alors faire la différence. 6 NATIONS. Comment le jeu au pied du XV de France a muselé le meilleur joueur du pays de Galles ?Si le record n'est pas quelque chose qui l'obsède, c'est un compétiteur. Il a plusieurs fois tenté des coups en bord de touche durant ce Tournoi, sans pour autant être récompensé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, en utilisant notamment sa spéciale : le petit par-dessus. Samedi, on espère revoir la hargne du Bordelais et sa joie au moment de célébrer un, ou plusieurs essais. Égaler Blanco face à l'Angleterre, ne serait pas si mal.