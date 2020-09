XV de France - Les U20 renforcent leur staff avec des anciens internationaux

La FFR a dévoilé les nouveaux staffs des équipes de France jeunes. Parmi eux, des anciens internationaux et Régis Sonnes, ancien technicien du Stade Toulousain.

Les équipes jeunes du XV de France vont se renforcer avec l'arrivée de grands noms du rugby français. Pour l'équipe de France U20, on note que Régis Sonnes, ancien du Stade Toulousain, sera de la partie sous la houlette de Philippe Boher. Il formera un trio d'entraîneurs avec Fabrice Estebanez et David Ortiz (ancien directeur du centre de formation de l'UBB). A la vidéo, James Kent continuera son travail après avoir connu le Luxembourg et les skills au Stade Français Paris.

Le staff de France U20 :

Manager : Philippe Boher

Entraîneurs : Fabrice Estebanez, David Ortiz, Régis Sonnes

Préparateur physique : Gaëtan Boissard

Accompagnement de la performance : Bertrand Mathieu

Analyste vidéo : James Kent

Le vrai changement concerne le staff de France U20 Développement avec un vrai roulement. Les anciens entraîneurs Julien Dupuy et Romain Carmignani ont été remplacés par Sébastien Bruno (46 ans, 26 sélections) et David Marty (37 ans, 37 sélections), anciennement entraîneur des espoirs de Perpignan.

Le staff de France U20 Développement :

Manager : Jean-Marc Bederede

Entraîneurs : Sébastien Bruno, David Marty

Analyste vidéo : Julien Couraut

Dernier changement à noter dans les staffs de jeunes est l'arrivée de Pascal Papé dans l'équipe de France U18. L'ancien seconde ligne du Stade Français Paris et du XV de France se lance un nouveau défi en tant qu'entraîneur aux côtés d'Aubin Hueber et Cédric Laborde (équipe de France à 7). Ils seront sous les ordres du directeur de la formation, un certain Philippe Rouge-Thomas.

Le staff de France U18 :