XV de France. Les révélations de Mermoz peuvent-elles être préjudiciables pour Jalibert et Woki ?

Depuis les révélations de Maxime Mermoz, Matthieu Jalibert et Cameron Woki sont vivement critiqués sur les réseaux sociaux. De quoi leur porter préjudice avec les Bleus ?

Mercredi soir, le monde du rugby apprenait, via des storys de Maxime Mermoz, une altercation entre l'ancien international, et deux joueurs du XV de France : Matthieu Jalibert et Cameron Woki. Lors du 31 décembre dernier, Mermoz aurait reçu des vidéos de Cameron Woki, dont une sur laquelle le demi d'ouverture de l'UBB lui fait un doigt d'honneur. Une brouille qui ne s'arrête pas là, puisque le lendemain, les deux joueurs auraient menacé et insulté l'ex-centre du Stade Toulousain. Une attitude qui a été condamnée sur les réseaux sociaux par de nombreux internautes. Depuis, le journal l'Équipe nous a informés que Jalibert et Woki se seraient excusés auprès de Maxime Mermoz. Alors, fin de l'histoire ? Si ce dernier a confirmé les excuses, avant d'annoncer "passer à autre chose", l'on peut penser que cette polémique pourrait avoir des répercussions sur les deux internationaux, notamment en sélection...

Contre toute attente, il aura fallu une intervention de Maxime Mermoz pour me convaincre d'arrêter de défendre Jalibert.

Contre toute attente, il aura fallu une intervention de Maxime Mermoz pour me convaincre d'arrêter de défendre Jalibert.

Par contre ça me conforte dans l'idée que tonton Totophe a raison dans ses choix et ses sorties ❤️

Car comme on le sait, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est intransigeant avec ses joueurs. À la manière d'un Didier Deschamps au football, F-G veut un investissement total de la part de son groupe, tout en gardant une très bonne entente collective. Et même si cette histoire ne concerne pas d'autres joueurs des Bleus, on se doute bien que Galthié n'a pas apprécié l'attitude de Jalibert et Woki. De là à les écarter ? Difficile à dire, tant l'un est un véritable taulier du paquet d'avants, quand l'autre est plus qu'une doublure au poste de demi d'ouverture. Néanmoins, n'oublions pas que le vivier français ne cesse de s'agrandir, et que ce genre de brouille ne doit plus se produire, qui plus est à un an de la prochaine Coupe du Monde. À voir comment évolue la situation dans les prochains jours, même si, pour l'heure, Fabien Galthié n'a pas réagi à l'affaire. Une chose est sûre, les deux joueurs, et en particulier Matthieu Jalibert (auteur d'un match moyen face à Toulouse), se seraient bien passés de cette polémique, pour le moins embarrassante...

