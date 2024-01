XV DE FRANCE. ''Le but sera de commencer une rencontre'', Paul Boudehent affiche ses ambitions pour le Tournoi des 6 Nations !

Invité surprise de la dernière Coupe du monde, Paul Boudehent est désormais un membre à part entière de l'équipe de France. Ce dernier a de grosses ambitions pour 2024.

La déception, mais pas que

Faire partie de cette aventure de l'équipe de France lors de la Coupe du monde est souvent synonyme de déception. Paul Boudehent ne déroge pas à la règle. Le solide troisième lige de La Rochelle est revenu sur ce moment marquant de ce début d'année, et a répondu aux questions de Rugbyrama.

Un tempérament plutôt calme, certes, mais Boudehent n'a pas hésité à évoquer cette douloureuse élimination en quart de finale de la Coupe du monde en France, avec une certaine décontraction.

"Vous savez, le rugby n’est pas une finalité pour moi. Il y a tellement de sportifs dans le monde. Je me dis souvent : "Aujourd’hui, on est connu mais dans 10-15 ans, qui se souviendra de nous, hormis ceux qui regardent tous les matchs ?" Si ça se passe bien, c’est génial. Mais ça ne reste que du sport. Perdre une Coupe du monde à domicile, encore plus de la manière dont ça s’est passé pour nous, c’est très décevant et il y a plein d’émotions qui ressortent. Mais j’essaye de prendre du recul par rapport à ça."(Rugbyrama)

Évidemment, le joueur de 24 ans ne retient pas que la défaite, mais aussi et surtout une aventure humaine : "J'ai été marqué par la force collective qui se dégageait de notre vie commune et par la cohésion qui nous unissait. Je n’avais pas d’expérience des matchs internationaux avant l’été mais j’ai été très bien accompagné et je me suis senti bien d’entrée. Hormis le résultat final, je n’en retire que du positif."

Des ambitions élevées

Comme tous grands joueurs en devenir, Paul Boudehent s'est fixé de beaux objectifs, et des ambitions à la hauteur de son talent. Le joueur de La Rochelle sait le chemin qui lui reste à parcourir : "Porter plus le ballon ? Oui... Il y a tant de trucs à améliorer. Quand je revois mes matchs, je vois 300 trucs à faire mieux ou différemment. Je trouve toujours que je fais de mauvais matchs quand je me regarde (sourire). Il y a plein de leviers à activer pour progresser si l’on s’en donne les moyens."

Néanmoins, le natif d'Angers n'a pas hésité à afficher ses ambitions, avec lucidité certes, mais aplomb également : " Au-delà de venir et de faire partie du groupe, je veux vraiment jouer et apporter ma pierre à l’édifice. Déjà, faire un match, même en débutant sur le banc, ce serait bien. Après, le but sera de commencer une rencontre. Puis de faire 80 minutes... Ce sont des étapes à passer. J’ai envie de vivre le Tournoi pleinement, de l’intérieur, en amenant quelque chose."

"Si tu regardes sur le long terme, tu te dis : "J’ai fait une Coupe du monde, je peux en faire une deuxième..." 2027 en Australie ? Je veux me donner les moyens de postuler. Là, j’ai eu un rôle de carte surprise. La prochaine fois, je veux pleinement faire partie du groupe."

La Rochelle, aussi très important

Conscient que ces bonnes performances en club lui ouvriront une fois de plus les portes du XV de France, Paul Boudehent tient aussi à rappeler que la concurrence y est rude : "Il y a Greg (Alldritt), Leps (Botia), Yo (Tanga), Judi (Cancoriet), Ultan (Dillane) qui peut dépanner. Il y a aussi les jeunes comme Noé Della-Schiava qui percent. Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est la marque de fabrique du club, mais j’ai toujours eu l'impression qu’il y avait une grosse troisième ligne : à l’époque, quand il y avait Wiaan Liebenberg, Kévin Gourdon, Victor Vito, c’était dur de faire son trou."

Ce dernier espère également renouer avec la victoire, et se qualifier en Champions Cup : "Nous avons des supporters très exigeants. Et ils ont raison de l’être. Nous voulons remonter la pente. La victoire à Pau nous a déjà fait énormément de bien. Le compteur à l’extérieur est débloqué. Ce n’était pas trop tôt. Nous sommes huitièmes, mais à trois points seulement de la troisième place. On recolle gentiment, mais il faut assurer dorénavant. Pour la Champions Cup, ce serait bien de gagner les deux rencontres à venir. Ça aurait été encore mieux si l’on avait gagné les deux premières... Mais l’équipe a déjà relevé des challenges plus durs que ce qui l'attend."