XV de France. La tournée en Australie menacée par la fermeture des frontières ?

La tournée des Bleus en Australie pourrait être menacée par la fermeture des frontières chez nos adversaires.

Le XV de France va se rendre en juillet pour affronter l'Australie sur une série de trois matchs. Le calendrier a été dévoilé et les Bleus vont devoir jouer 3 matchs en 10 jours : le 7 juillet à Sydney (Cricket Ground), le 13 juillet à Melbourne (AAMI Park) et le 17 juillet à Brisbane (Suncorp Stadium). De plus, les Bleus devront observer une quatorzaine dans le pays afin de s'assurer de leurs non-contaminations au Covid. Cependant, ce ne sera pas une quatorzaine de tout repos puisque les joueurs pourront s'entraîner durant cette période de confinement.

Mais une nouvelle pourrait mettre à mal l'espoir de maintien de cette tournée. Premièrement, on connaît les restrictions strictes de l'Australie concernant ses frontières et le ministre australien du tourisme a affirmé que le pays pourrait fermer ses frontières jusqu'en 2022 afin d'éviter une relance du virus. Sur Sky News, le ministre du tourisme a affirmé qu'il est "très difficile de déterminer" quand les frontières pourront ouvrir : "L'estimation la plus optimiste serait au milieu ou au second semestre de l'année prochaine".

Évidemment, le XV de France pourrait obtenir un passe-droit pour cette tournée. Mais le Super Rugby n'a pas pu avoir lieu sous son format habituel pour éviter tout échange entre pays. Les voisins comme l'Afrique du Sud pourraient également ne pas pouvoir jouer avec cette difficulté d'organiser des rencontres internationales. Selon plusieurs médias sud-africains, les tests-matchs, avant les Lions britanniques et irlandais, face aux États-Unis, l'Italie ou la Géorgie pourraient ne pas avoir lieu. Le XV de France pourrait donc connaître le même sort avec la tournée australienne.