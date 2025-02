XV de France. La nouvelle approche de Galthié : entre confiance, concurrence et mise sous pression des cadres

Un signal fort envoyé au groupe ? L’absence de Damian Penaud face à l’Italie interroge. Fabien Galthié assume et dévoile sa vision d’un XV de France en pleine évolution.

Confiance en Penaud, mais concurrence assumée

Dimanche à Rome, le XV de France poursuivra son Tournoi des 6 Nations face à l'Italie, avec une composition qui fait beaucoup parler. Et ce, depuis plusieurs jours. Non seulement à cause du banc avec sept avants. Mais surtout en raison de l'absence de Damian Penaud. Fabien Galthié ne pouvait échapper aux questions en conférence de presse. Et il a longuement expliqué ses décisions, qu'il assume.

6 Nations. ''Ils vont dire qu’ils nous respectent'', l’Italie va-t-elle payer l’addition face au XV de France ?Un choix qui peut surprendre tant le joueur de l’UBB est devenu un cadre des Bleus ces dernières années. Pourtant, le sélectionneur tricolore l’assure : "Il faut être clair sur la confiance que nous avons en Damian. Elle est totale. Depuis 2020, il a toujours été titulaire lorsqu'il était disponible." Mais cette fois, la tendance est à la rotation, et à une émulation accrue dans le groupe.

Pour le remplacer, c’est Théo Attissogbe qui a été choisi. Le jeune ailier de Pau a convaincu lors de la dernière tournée en Argentine et enchaîne de bonnes performances en club. "Théo a répondu à nos attentes, que ce soit dans son jeu offensif, sans ballon ou en défense. Il nous a donné des réponses très positives," explique Galthié. Ce choix illustre parfaitement la stratégie du staff : miser sur des joueurs en forme et maintenir une pression constante sur les cadres. Il n'avait d'ailleurs pas hésité à rétrograder Alldritt ou encore Ollivon en novembre dernier.

Une nouvelle méthode de management

L’entraîneur des Bleus a aussi détaillé l’évolution de sa gestion du groupe. Si la composition est arrêtée le lundi matin, des ajustements sont possibles jusqu’au mercredi. Les échanges avec les partants comme ceux qui rentrent sont primordiaux et se passent en deux temps. "Je vois les joueurs individuellement, je leur annonce la nouvelle. C'est un moment difficile. Il faut les accompagner, échanger, et ensuite, un ou deux jours après, un entretien plus posé permet d'approfondir," confie-t-il. Un processus qui vise à maintenir un état d'esprit compétitif tout en conservant une relation de confiance avec chaque joueur.

6 Nations. Antoine Dupont, seul maillon irremplaçable du XV de France ? Les mots forts d'ArlettazLe sélectionneur a ainsi passé deux heures avec le Bordelais pour lui expliquer le choix du staff. Mais aussi pour l'écouter. "Il faut absolument qu'on soit en phase, même si je conçois que ce n'est jamais évident pour un compétiteur, pour un champion, de digérer la décision. " Ce système de rotation envoie aussi un signal fort aux joueurs du groupe élargi : personne n’est intouchable. "Il faut que les 42 joueurs qui travaillent à Marcoussis sachent qu’ils ont une chance d’aller chercher le maillot," martèle Galthié. Pour les joueurs renvoyés en club, le message est limpide : la porte reste ouverte à condition de continuer à performer.

Un second mandat placé sous le signe de la concurrence

Après un premier cycle axé sur la construction d’une équipe expérimentée en vue de la Coupe du monde 2023, ce nouveau mandat met l’accent sur la compétition interne. "L’idée reste la même : développer l’expérience collective et une équipe solide. Mais on est désormais dans une dynamique de concurrence accrue," affirme le sélectionneur. Un changement de cap qui vise à construire une équipe encore plus dense pour les échéances futures.

Si l’absence de Penaud pour ce match peut paraître surprenante, elle ne remet pas en cause son importance dans le projet des Bleus. "Nous avons un lien de confiance fort avec Damian. On se connaît très bien depuis six ans. Je conçois que ce soit difficile à digérer pour lui, mais nous assumons totalement notre décision," explique Galthié. Dimanche, le XV de France cherchera à se rassurer après une défaite frustrante face à l'Angleterre. Face à l’Italie, les Bleus auront l’occasion de tester leur nouvelle dynamique et de voir si cette stratégie d’émulation porte déjà ses fruits.

6 Nations. Une charnière intrépide, un banc très solide, la composition du XV de France pour défier l'ItalieComme Théo Attissogbe, Léo Barré aura également la possibilité de marquer des points à Rome. Malgré les performances décevantes du Stade Français en Top 14, l'arrière fait aussi partie du projet de Galthié. Sa présence a notamment été justifié par l'état de Jalibert, mais aussi le choix de l'encadrement de proposer un banc à sept avants aux Italiens. Le sélectionneur s'attendant à ce que les Transalpins posent des problèmes au sol aux Bleus. L'accent a donc été mis sur la polyvalence avec des avants capables de jouer au centre. Mais aussi des 3/4 interchangeables. Barré pouvait évoluer au centre comme en 10. Tout comme Dupont ou encore Lucu. Comme souvent, Galthié a cherché à parer à toutes les éventualités.