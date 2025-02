6 Nations. Une charnière intrépide, un banc très solide, la composition du XV de France pour défier l'Italie

Un banc monstrueux et un triangle arrière électrique ! Pour affronter l’Italie dans le 6 Nations, Galthié a fait des choix forts. Découvrez la composition des Bleus.

Après de longues discussions avec son staff depuis la défaite en Angleterre, Fabien Galthié a tranché ! Pour affronter l’Italie ce dimanche à Rome dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, le sélectionneur des Bleus a dévoilé un XV de départ mêlant continuité et nouvelles dynamiques.

XV de France. Record en vue : Dupont, Ramos, Flament… vers une ''toulousanisation'' jamais vue chez les Bleus ? Si la colonne vertébrale reste (presque) inchangée avec Dupont (capitaine), Mauvaka au talon et Alldritt en 8, quelques surprises viennent pimenter cette composition. Notamment en raison de plusieurs absences et de certains choix.

Des retours et des opportunités à saisir

La première 'surprise' vient de la titularisation de Mickaël Guillard en deuxième ligne, profitant de l’absence de Mafou, malade. À ses côtés, Thibaud Flament signe son grand retour et devrait apporter son dynamisme et sa capacité à jouer derrière le premier rideau. En troisième ligne, François Cros est aligné en 6, épaulé par Paul Boudehent et l’indispensable Grégory Alldritt.

Derrière, du talent et de la vitesse

Le triangle arrière sera surveillé de près. Exit Damian Penaud, renvoyé à Bordeaux, et place à Léo Barré à l’arrière, épaulé par les jeunes Théo Attissogbe et Louis Bielle-Biarrey sur les ailes.

Un pari osé, mais qui traduit la volonté du staff de tester de nouvelles options en vue de 2027. Moefana et Barassi formeront la paire de centres, tandis que Ramos devra une nouvelle fois animer le jeu depuis l’ouverture.

Jalibert ayant reçu un mot du médecin pour retourner lui aussi à Bordeaux. Et qui sait, jouer face à Clermont en Top 14.

Un banc à fort impact

Côté remplaçants, du lourd. Du très lourd avec la présence d’Anthony Jelonch et d’Alexandre Roumat offre de la densité au pack à l'instar de Taofifenua. Sans oublier Marchand, Baille et Aldegheri. Maxime Lucu couvrira la mêlée et potentiellement l'ouverture, tandis qu’Oscar Jegou enchaîne.

XV de France 1 Gros 2 Mauvaka 3 Atonio 4 Flament 5 Guillard 6 Cros 8 Alldritt 7 Boudehent 9 Dupont (c) 10 Ramos 11 Bielle-Biarrey 12 Moefana 13 Barassi 14 Attissogbe 15 Barré 16 Marchand 17 Baille 18 Aldegheri 19 Taofifenua



20 Roumat 21 Jegou 22 Jelonch 23 Lucu

L’Italie a montré des progrès sous Gonzalo Quesada et ne devra surtout pas être sous-estimée. Les Bleus ont déjà souffert à l’Olimpico, et le défi physique promis par les Azzurri ne sera pas une sinécure.

Il faudra de la rigueur et du réalisme pour éviter un faux pas qui ferait désordre après la défaite inaugurale contre l'Angleterre. Avec cette équipe, Galthié fait un pari : insuffler du sang neuf sans perdre en compétitivité.