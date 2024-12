XV de France. Galthié et ses Fidèles Soldats : Les 8 Joueurs les Plus Sollicités en Bleu en 2024

Fabien Galthié a ses hommes de confiance : Ramos, Fickou, et Cros figurent dans le top 8 des joueurs les plus utilisés en 2024. Découvrez ces piliers du XV de France avant le Tournoi des 6 Nations.

Une fois n'est pas coutume, le 6 Nations débutera non pas en février mais en janvier en 2025. Dans à peine plus d'un moins, le XV de France accueillera le Pays de Galles au Stade de France. Les hommes de Fabien Galthié sont en effet attendus à Saint-Denis le vendredi en 31 janvier.

Entre un Top 14 toujours plus compétitif, et une Champions Cup qui a démarré sur un très gros rythme, les Bleus n'ont pas vraiment eu le temps de se reposer. A l'instar d'un Thomas Ramos qui compte déjà plus de 1000 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues.

Thomas Ramos, Cros et les autres : Les Incontournables de Galthié en 2024

L'arrière du Stade Toulousain a participé à 13 rencontres, toutes comme titulaire, pour une moyenne de 78 minutes sur le pré. Il a logiquement été mis au repos par Ugo Mola face à Lyon la semaine. Et pourrait manquer à l'appel pour la réception de Paris ce dimanche.

En revanche, il fait partie des joueurs, à l'instar d'Antoine Dupont, qui sont automatiquement sur la feuille de match du XV de France avant même que Fabien Galthié et ses adjoints débâtent à propos d'une composition.

Et pour cause, avec 640 minutes sous le maillot bleu, il a été le joueur le plus utilisé par le sélectionneur tricolore en 2024. Il est seul à avoir dépassé la barre des 600 minutes. Derrière lui, on trouve non pas un autre joueur du Stade Toulousain, mais un Racingman.

Bien que critiqué, Gaël Fickou a toujours la confiance de Galthié. Lequel n'a pas hésité à le laisser sur le pré pendant 577 minutes. Ensuite, on ne trouve que des joueurs avec moins de 500 minutes. Et ce, même si François Cros en est proche (493).

Bielle-Biarrey bien parti pour s'installer avec le XV de France

Sur les 8 joueurs les plus actis avec le XV de France en 2024, on retrouve finalement trois Toulousains, le talonneur Peato Mauvaka ayant cumulé 401 minutes sur le pré. Mais un seul Rochelais, Grégory Alldritt (407), un Parisien (Barré, 424 minutes) et un seul Toulonnais en la personne de Charles Ollivon (436).

Crédit image : Six Nations - FR

Nul doute que ce Top aurait été différent si Antoine Dupont et Romain Ntamack avaient participé au Tournoi des 6 Nations. Et on n'oublie pas non plus les Bordelais. Ils devraient être présents au moment de faire le bilan à cette période de l'année en 2025.

Pour l'heure, seul Louis Bielle-Biarrey fait honneur aux couleurs de l'UBB avec 487 minutes joués avec le XV de France. Pour rappel, Damian Penaud, malade, a manqué les trois matchs de la tournée de novembre. Sans ça, il aurait sans doute été juste à égalité avec Ramos.