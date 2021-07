XV de France. Forletta, Pesenti, Iribaren : vous avez choisi de faire tourner

Découvrez votre composition d'équipe pour le XV de France, qui affronte l'Australie ce samedi pour le dernier test.

Fabien Galthié devrait dévoiler la composition du XV de France pour le dernier test-match de la tournée d'été face à l'Australie. Si les deux premières compositions étaient similaires, le dernier match devrait faire tourner afin de tester un maximum de joueur avec assez de temps de jeu.

En attendant de découvrir la composition officielle et le XV de départ choisi par le staff, on jette un oeil à celui que vous avez sélectionné ! On note pas mal de changements même si vous avez décidé de laisser certains joueurs cadres dans le XV, malgré les trois matchs en 10 jours.