XV DE FRANCE. Forfait de Fickou : le casse-tête de Galthié au centre des Bleus

Après le forfait de Gaël Fickou, une grande question subsiste : qui pour le remplacer ? De Danty à Barassi, en passant pas Gailleton, Depoortère et Costes, les candidats sont nombreux.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres selon le dicton. Pas sûr que le sélectionneur Fabien Galthié ait été ravi d’apprendre le forfait de Gaël Fickou pour (au moins) les deux premiers matchs du Tournoi. Mais il va falloir apprendre à vivre sans le joueur français le plus capé encore en activité.

Il va falloir rebondir très vite et se pencher sur les options derrière le capitaine de la défense des Bleus. Faut-il rappeler Jonathan Danty ? Faire confiance à la jeunesse ? Lancer Antoine Frisch dans le grand bain ? Décryptage.

Danty, au nom de la continuité

Jonathan Danty connait parfaitement la maison. L’international français compte désormais 29 sélections avec les Bleus et représente l’assurance au centre du terrain. Solide, il viendrait densifier le centre du terrain et apporter un point d’ancrage. Si cette option est tentante, elle serait un petit retour en arrière.

En effet, on a cru comprendre cet automne que le XV de France souhaitait faire évoluer son jeu offensif. Plus de mouvement, plus de vitesse autour du ballon. L’objectif serait de toucher rapidement les ailes pour profiter des talents bordelais Penaud et Bielle-Biarrey sur ces postes. Aligner Danty signifie proposer un jeu plus frontal et direct avec beaucoup moins d’évitement.

La jeunesse au pouvoir

Si elle a fonctionné en U20, pourquoi ne pas s’appuyer sur la paire de centre Gailleton-Depoortère ? Après tout, ils ont fait leurs armes en Top 14 et ont prouvé qu’ils pouvaient performer au plus haut niveau. Depoortère a terminé le dernier Tournoi au poste de titulaire et Gailleton a fait des sorties prometteuses à l’automne.

Dans un objectif de jeu, cette paire est prometteuse. D’autant qu’elle n’implique pas de faire une croix sur la solidité défensive pour autant. Gailleton-Depoortère, c’est la jeunesse au pouvoir, et beaucoup de promesses d’avenir. Mais il ne faut pas oublier pour autant leur compère Paul Costes, tout aussi performant avec le Stade Toulousain depuis deux saisons.

Barassi et Frisch, la régularité

Le Tournoi des Six Nations est une compétition particulière. Un défi de tous les instants pendant cinq semaines consécutives. À ce compte, il faut aligner une composition solide avec des joueurs forts dans leur tête. Pierre-Louis Barassi et Antoine Frisch représentent cette solution. Peut-être pas les plus flamboyants, ils font partie de ces joueurs qui apportent de la sérénité à un groupe. D’autant plus que le Toulousain enchaine les excellentes performances en club ces dernières semaines, assez pour gagner des places au ranking ? L’avenir nous le dira.

Après avoir passé en revue les noms des prétendants, il ne faudrait pas oublier celui qui a disputé l’intégralité de la tournée de novembre aux côtés de Fickou, Yoram Moefana. Critiqué par la presse, son profil séduit le staff des Bleus et le centre de l’UBB fait partie des joueurs installés. Alors, qui pour l’accompagner au centre le 31 janvier prochain face au Pays de Galles ?