Xv de France. Des Bleus efficaces et solides, que nous apprennent les chiffres marquants de la tournée ?

Les Tricolores ont été meilleurs que leurs adversaires automnaux dans beaucoup de domaines, comme vu précédemment. Ce qui ne veut pas dire que tout a été parfait. Si on cherche la petite bête, on peut noter que l'alignement français a parfois été mis en difficulté, contrairement à la mêlée qui a été impériale. On peut également relever ces 17 turnovers concédés face aux Japonais (15). Un chiffre important pour des Bleus qui avaient moins perdu de ballons lors des deux premiers tests que leurs adversaires. Avec seulement 8 turnovers face aux Boks (13).