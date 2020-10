XV de France - De 7 à 11 matchs d'absence en club pour les internationaux

Avec les fenêtres internationales grandes ouvertes, nos internationaux pourraient manquer plusieurs journées de championnat.

Comme l'a déjà évoqué le journal L'Equipe, cette saison est chargée en matchs pour les joueurs professionnels. Entre les tests-matchs, le championnat, l'Autumn Nations Cup et le Tournoi des 6 Nations 2021, il ne reste que peu de places au repos. Et tout ça, sans compter les dates de reports en cas de rencontres reportées par la Covid.

L'Equipe le décrit bien, les Anglais, qui ont décidé de terminer leur édition précédente recommenceront la nouvelle saison le 20 novembre. Au programme, 22 matchs et 2 matchs de phase finale pour désigner le vainqueur de la Premiership. En regardant bien, les clubs de Sa Majesté ne verront pas leurs internationaux pendant 11 journées, soit la moitié de la saison régulière. Notez également qu'il faut prendre en compte les congés octroyés aux joueurs après leurs passages sous le maillot international, bien qu'il soit possible de décaler ces périodes, mais avant la fin de la saison officielle.

Du côté des Bleus, la saison a repris tant bien que mal avec plusieurs matchs reportés. Cependant, les Bleus manqueront au minimum 7 matchs s'ils sont sélectionnés au plus possible. En effet, durant cette période automnale, un accord a été signé entre la LNR et la FFR, demandant à ce que les joueurs ne participent pas à plus de 3 rencontres sur les 6. En février, le 6 Nations 2021 commencera avec 5 journées internationales, avec deux doublons. Les joueurs pourront cependant manquer jusqu'à 11 rencontres de Top 14 sur 26... Les week-ends de repos durant le Tournoi des 6 Nations sont comptés comme préparation et le staff n'a pas obligation de renvoyer les joueurs dans leurs clubs.

Période d'automne :

24 octobre : France vs Pays de Galles + 6e journée

31 octobre : France vs Irlande + 7e journée

6 novembre : 8e journée

15 novembre : France vs Fidji + 9e journée

22 novembre : Ecosse vs France

28 novembre : France vs Italie + 10e journée

5-6 décembre : match de classement + 11e journée

Période 6 Nations :

6/7 février 2021 : 6 Nations

13/14 février 2021 : 6 Nations + 16e journée

20/21 février 2021 : 17e journée

27/28 février 2021 : 6 Nations

6/7 mars 2021 : 18e journée

13/14 mars 2021 : 6 Nations

20/21 mars : 6 Nations + 19e journée