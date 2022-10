XV de France. Cyril Baille appelé pour défier l’Australie, un retour précipité ?

Dans un communiqué paru ce dimanche 30 octobre, 14 joueurs ont été appelés par l’encadrement français pour préparer le match face à l’Australie.

Ce dimanche 30 octobre, 14 joueurs supplémentaires ont été appelés pour préparer le match à venir face à l’Australie, le 05 novembre prochain. En effet, Fabien Galthié et son staff ont fait appel à un nouveau contingent de joueurs. Parmi ces derniers, on retrouve un certain nombre d’anciens appelés de retour à Marcoussis. Ainsi, des comme Louis Le Brun, Alivereti Raka ou encore Baptiste Couilloud avaient été libérés pour aider leurs clubs respectifs ce week-end. Des nouvelles têtes sont appelées pour cette semaine. On observe également Dimitri Delibes et Émilien Gailleton. Les deux trois-quart sont récompensés pour leurs bons débuts de saison en club. XV de France. Jaminet blessé, est-ce (enfin) l'heure de Ramos ?



En dehors de ces derniers, certains joueurs non-initialement convoqués font leur retour ou apparition dans le groupe. Le retour le plus marquant reste celui de Cyril Baille (29 ans, 36 sélections). Le pilier toulousain a longtemps été noté absent pour les tests d’automne. Remplaçant face à Bayonne ce week-end, il effectuait son grand retour après une opération des adducteurs. Un retour qui peut sembler quelque peu précipité, ce dernier n'ayant toujours pas disputé un match en tant que titulaire depuis son retour. Espérons que l'encadrement place le joueur dans les meilleures dispositions. Pour rappel, Dany Priso s'est entraîné toute la semaine dernière avec la chasuble bleue, synonyme de titularisation, floqué du 1. Il se pourrait donc que le Toulousain soit aligné comme doublure du Toulonnais pour ce premier match. Un test qui devra être concluant, les Bleus défieront l'Afrique du Sud et ses avants surpuissants le 12 novembre prochain.

Liste complète des 14 joueurs appelés ce week-end :