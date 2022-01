XV de France. Comment Carbonel est passé de Petit Prince à numéro 5 dans la hiérarchie ?

Annoncé comme le futur 10 du XV de France, Carbonel n'a pas réussi à s'imposer comme tel. Pire, il ne semble plus faire partie des plans de Galthié.

Pas appelé par Fabien Galthié depuis l'été dernier, Louis Carbonel ne semble plus faire partie des plans du sélectionneur du XV de France. Il faut dire qu'il y a énormément de concurrence à son poste, et l'émergence de joueurs comme Hastoy ou Berdeu n'arrange rien. Et pourtant, l'ouvreur du RCT a pendant un moment été considéré comme le futur du XV de France. Revenons-en au tout début de l'histoire.

RUGBY. Equipe de France. La liste des 42 joueurs pour le 6 Nations 2022 sans Jalibert

Louis Carbonel, alors âgé de 19 ans, remporte avec Ntamack, Woki, Diallo et consort le championnat du monde des moins de 20, après une finale splendide face aux Anglais. Révélé au grand public quelques mois plus tôt avec 5 apparitions en Top 14, c'est tout naturellement que l'on voit le génie de la Rade s'imposer petit à petit comme l'un des tauliers au poste. Une projection qui se vérifiera dans un premier temps, puisque le minot devient l'année suivante un joueur important de l'effectif toulonnais, à seulement 20 ans : 12 titularisations en 22 matchs, 1029 minutes jouées et 57 points inscrits. Dans le même temps, Carbonel devient un véritable cadre de l'équipe de France moins de 20, avec laquelle il remportera un second titre de champion du monde (il finira par ailleurs deuxième meilleur réalisateur du tournoi). Une année qui se termine en fanfare pour l'enfant du RCT, et qui annonce beaucoup de bonnes choses pour l'avenir.

Côté ouvreur en France, Romain Ntamack commence à s'imposer comme le titulaire au poste, entouré par Camille Lopez. Ce sera par ailleurs le Toulousain qui débutera la Coupe du Monde au Japon, ayant bien mieux performé en club que son compère toulonnais (plus de 1400 minutes jouées, 7 essais inscrits). Une chance que saisira Ntamack, qui convaincra la planète rugby lors de cette compétition. De son côté, Matthieu Jalibert revient tout juste de blessure, ce qui laisse une fenêtre de tir pour Carbonel. Mais voilà, il faut dire que ce dernier n'est pas tombé dans la meilleure génération : car entre Ntamack qui s'impose chez les Bleus, et Jalibert qui portera son équipe durant le début de saison 2019-2020, il ne reste que peu de place pour Carbonel. Une concurrence qui n'effraya pas le Toulonnais, qui réalisa également une année 2019-2020 très bonne, jusqu'à l'arrêt du championnat. À ce moment-là, Carbonel avait encore toutes ses chances pour s'imposer au poste...

Equipe de France. Vers un destin à la Beauxis pour Louis Carbonel ? Le niveau international : une marche trop haute

Si aujourd'hui, Louis Carbonel n'est plus que le cinquième ouvreur dans la hiérarchie établie par Fabien Galthié (derrière Ntamack, Jalibert, Hastoy et Berdeu), c'est à cause de plusieurs facteurs qui se sont enchaînés. Tout d'abord, et comme dit précédemment, la cruelle concurrence dont il a dû faire face : car si Louis Carbonel a réalisé, avec le RCT, une saison 2020-2021 plutôt bonne (voir très bonne, avec notamment 264 points inscrits), ce dernier restait bien moins performants que les deux OVNIS au poste, Jalibert et Ntamack. Mais pas seulement. Ce qui a beaucoup pénalisé le Toulonnais, c'est avant tout ses performances décevantes en équipe de France. Aligné pour la première fois face à l'Italie lors de L'Autumn Nations Cup, Carbonel a surtout déçu lors de sa rentrée face à cette même équipe lors du tournoi des 6 Nations, ainsi que lors de ses deux matchs en Australie. Si le double champion du monde U20 n'a pas été catastrophique (loin de là), il n'a néanmoins pas su se mettre au niveau de ses concurrents au poste. Pire, Antoine Hastoy, derrière dans la hiérarchie, a bien plus convaincu lors de cette tournée estivale. Des performances qu'il a su réitérer à Pau, à l'inverse de Louis Carbonel...

Car le dernier point de cette argumentation réside dans ses matchs cette saison avec le RCT. Pas aidé par un club en grande difficulté, Carbonel semble marquer le pas. Si bien qu'il n'est désormais plus ce titulaire indiscutable qu'il fut autrefois, au détriment d'un Belleau jugé plus en forme. Dans le même temps, des joueurs comme Hastoy ou Berdeu performent en club, et brillent de par leurs qualités techniques. Une trajectoire bien différente de celle de l'ouvreur du RCT, qui voit de plus en plus de 10 lui passer devant. Une situation compliquée moralement, qui doit forcément jouer sur les prestations du joueur de 22 ans. Espérons néanmoins que ce dernier arrivera à relever la tête : un scénario tout à fait envisageable, surtout lorsque l'on connaît le talent de "Carbo". Il faudra pour cela retrouver dans un premier temps une place de titulaire indiscutable à Toulon, avant pourquoi pas, de rêver de nouveau au XV de France.

XV de France - L’heure de Louis Carbonel ?