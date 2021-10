Equipe de France. Vers un destin à la Beauxis pour Louis Carbonel ?

VIDEO. Pro D2. Beauxis se prend pour Lionel Messi avec une retournée acrobatiqueIl pourrait être le Lionel Beauxis de nos années 2020. Champion du monde des moins de 20 ans comme lui, même si Louis Carbonel l'a été deux fois, icône annoncée des futures années bleues, l'aîné s'est brûlé d'une part aux derniers feux de Laporte, d'autre part à l'incendie Lièvremont et son pompier de service, le fils prodigue du Pic-Saint-Loup, François Trihn-Duc, l'inconstant magnifique. Finalement le phénomène bigourdan, en onze ans de carrière en bleu, n'aura totalisé que 24 sélections et une seule participation à une coupe du monde (2007). Il aura vécu de longues traversées du désert, comptabilisant 12 sélections en 2007, 3 en 2009, 5 en 2012 et 4 en 2018. Il a remporté une seule fois le Tournoi des 6 nations, en 2007. Le chat est maigre pour celui qui a été sacré meilleur joueur du monde des -21 ans en 2006. Il n'aura marqué que 125 points dans toute sa carrière avec le maillot frappé du coq, soit 5 points par match, même pas les stats d'un 10 lambda de niveau honneur. Équipe de France. Ces joueurs qui risquent de perdre gros pour 2023 !Louis Carbonel , sans avoir joué une Coupe du monde, s'est fait, momentanément, sortir du groupe de l'équipe de France pour la tournée à venir du mois de novembre. Déjà cassé derrière les phénomènes Ntamack et Jalibert, il a vu Antoine Hastoy lui passer devant au détour du dernier voyage, au mois de juillet, des tricolores en Australie. Le Palois a fait les choses en mieux. Il a été beaucoup moins neutre que le Toulonnais, trop en dedans, ne sachant jamais mettre en avant ses qualités de joueur et sa grinta digne d'un enfant de Besagne. Le gamin de la Rade est-il déjà condamné à connaître le même destin de l'oubli que le môme du Marquisat ? Ou saura-t-il se mettre en danger pour changer son comportement et revenir tutoyer les sommets comme il le faisait en -20 ans avec Romain Ntamack ? Reléguant ce dernier au poste de premier centre pour occuper celui d'ouvreur qui lui va si bien au teint. Coupe du monde U20 : Louis Carbonel va-t-il être élu meilleur joueur de la compétition ?Mais on sait tous que ce qui avait cours chez les jeunes n'est plus vraiment d'actualité quand toutes les générations se mélangent chez les grands, excepté prodige merveilleux, style Antoine Dupont par exemple. Louis Carbonel devra peut-être quitter le Var et le maelström toulonnais pour retrouver une joie de jouer et une pétillance qui lui fait tant défaut dans ce temps d'après Covid. Sans forcément faire le tour de France "beauxisien" (Section Paloise, Stade Français, Stade Toulousain, UBB, LOU, Oyonnax Rugby, A.S. Béziers, série en cours...), Carbonel devra trouver l'équipe, le jeu, l'entraineur aussi qui colle le mieux à sa personnalité et lui permettra de s'épanouir dans ce plus haut-niveau qu'il rêve de conquérir. Espérons qu'il évite le mimétisme avec son clone du retour vers le passé en épousant une ancienne joueuse de rugby internationale, future consultante de la chaîne du rugby en France... Mais ce dernier point n'est que l'aspect people qui n'intéresse que les joueurs adeptes de Tinder ou autres joyeusetés connectées. Et on sait bien qu'il y en a peu dans ce monde ovale qui tourne parfaitement rond. En tout cas, il faut souhaiter que Louis Carbonel retrouve un poste de titulaire dans son club. Si tel est le cas, c'est qu'il aura récupéré un niveau de jeu digne de son rang et qu'il pourra à nouveau prétendre à l'élite de notre rugby hexagonal. C'est tout le mal qu'on lui souhaite... XV de France - L’heure de Louis Carbonel ?

"J'aime raconter le rugby, celui que j'ai connu, celui que j'imagine et celui que l'on voit.J'aime les histoires que ce ballon ovale nous donne avec ses rebonds de traviole, ses rires, ses chants et son folklore qui n'appartient qu'à lui et qu'on a tous dans le cœur.Je pourrai vous narrer les envolées de ces grands joueurs que j'ai croisé sur un terrain, comme toutes celles de tous ces anonymes, juste connu dans leurs villages, mais qui faisaient chanter la gonfle comme personne, je pourrai vous confier les débuts de ces rugbymen du top 14 d'aujourd'hui qui portaient déjà les espoirs, devenus nos certitudes contemporaines et qu'ils nous montrent, dorénavant, chaque week-end...Peut-être qu'un jour j'écrirai tout cela..."

Pierre Navarron travaille dans le consulting après avoir longuement exercé dans le domaine de l'assurance et de la gestion de patrimoine. Parallèlement à cette vie professionnelle, en 2005 il est devenu éducateur en cadet puis dirigeant à l'association Aviron Bayonnais . Il s'occupe plus particulièrement de l'équipe espoirs depuis 2014. Auparavant, presque dans une autre vie, il a été joueur, forcément dans son club de coeur, l'Aviron Bayonnais (1973-1987), puis à l'US Mouguerre (1987-1994) et au Boucau-Tarnos Stade (1994-1996).