Équipe de France. Ces joueurs qui risquent de perdre gros pour 2023 !

À deux ans de la Coupe du Monde, les places en équipe de France sont très chères. Avec le nouveau groupe donné par Galthié, qui peut perdre gros pour 2023 ?

Comme lors de chaque annonce de liste, nombreux sont les joueurs mécontents de ne pas avoir été sélectionnés. Une déception qui peut se comprendre, d'autant plus que la Coupe du Monde en France approche à grands pas ! C'est donc le moment où jamais de marquer des points, afin d'intégrer durablement ce groupe France, et donc de s'assurer une place pour le mondial 2023. Si certains auront l'opportunité d'enfin se montrer sous le maillot tricolore (on pense à Lebel, Diallo ou encore Vili), d'autres devront regarder les matchs de la tournée d'automne à la télé, totalement impuissant. Car en effet, si certains s'invitent dans ce groupe France, c'est pour remplacer d'autres éléments qui n'ont soit pas donné satisfaction, soit qui ne sont pas aptes à disputer ces rencontres pour cause de blessure. Bien qu'une dizaine de joueurs semble être dans ce cas, nous allons ici nous attarder sur 5 garçons qui nous semblent être les plus gros perdants de cette liste, au vu de 2023.

XV de France. Matthis Lebel, l'ascension éclair du prodige toulousain !